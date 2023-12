Seminário discute políticas do queijo em Brasília

Amanhã, 14 de dezembro, acontece em Brasília um evento para discutir políticas públicas para os queijos de leite cru, por iniciativa do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG), autor da lei do queijo artesanal.

Ele participou da Missão Técnica Queijeira na França, em setembro, que reuniu produtores e pesquisadores de queijos brasileiros para percorrer 2.000 km, em regiões queijeiras conhecidas mundialmente, como a do queijo roquefort.

Deputado Zé Silva fazendo um queijo de leite cru na França Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

"Nós ficamos felizes em ter oportunidade de conhecer melhor a organização dos queijos de denominação de origem protegida e também de ver o movimento francês para valorizar os queijos de leite cru. Neste seminário, vamos compartilhar esses conhecimentos e principalmente falar dos benefícios dos queijos de leite cru para a saúde, principalmente de crianças," disse o deputado.

Marinalva Soares, uma das pioneiras do trabalho de valorização do queijo Minas artesanal na Emater, também mostrando seu queijinho de leite cru Foto: Débora Pereira/SerTãoBras

O evento começa as 14h e será transmitido pelo canal da Câmara dos Deputados. Produtores da associação SerTãoBras, que hoje são 240 em 14 estados do Brasil, estão enviando queijos para a mesa de degustação do evento. Participantes: Débora Pereira, diretora geral da associação SerTãoBras; Christian Miquel, diretor da Cooperativa Jeune Montagne; Antônio Fernandes, professor da Universidade Federal de Viçosa e diretor do Corpo Técnico Científico da SerTãoBras; Arnaud Sperat Czar, presidente da Fondation pour la Biodiversité Fromagère; Alexis Mosca, pediatra do Hospital Robert Debré em Paris; Márcio Rocha, médico e gestor na área de educação médica; Guilherme Costa Negro, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA); e Weber Bernardes - Vice-Presidente do Sistema Faemg.