Sorvete de Ketchup da sorveteria The Ice Cream Project Foto: Reprodução InstagramI Custom Credit

Seja nas roupas ou na música, a Inglaterra sempre foi conhecida como um país que adora inventar moda. Desta vez, a invencionice chegou à gastronomia, ou, mais precisamente aos sorvetes. Até o dia 27 de agosto, a loja pop-up The Ice Cream Project servirá ao público os mais inesperados e exóticos sabores de sorvetes e sorbets. E bota exótico nisso.

Dos freezers espalhados no espaço localizado no bairro de Belgravia, saem 14 sabores que normalmente são encontrados não na geladeira, mas na despensa. Pensem em biscoitos, cereais, molhos como shoyu, ketchup, molho de pimenta, queijo cheddar, picles e legumes. Não, você não leu errado: sabores que poderiam parecer estranhos provocam longas filas na loja, principalmente nos finais de semana.

O típico Baked Beans - feijão cozido com molho - são base de sorvete da sorveteria The Ice Cream Project Foto: Reprodução Instagram I Custom Credit

As guloseimas são feitas em pequenas quantidades, na cidade de Devon. Cada receita original é feita de maneira artesanal sempre com os melhores ingredientes. O shoyu, por exemplo, é servido sobre uma bola de sorvete de gergelim torrado, já as ervilhas se transformam num leve sorbet e o sal marinho faz dobradinha para decorar o sorvete de chocolate.

Quem preferir sabores, digamos, mais tradicionais, pode optar por escolher entre Rice Krispis, Choco Krispis ou Arroz Doce e Ambrosia.

Sorvetes de sabores inusitados como ervilhas, sucrilhos e ketchup, provocam filas na loja inglesa The Ice Cream Project Foto: Reprodução Instagram I Custom Credit

Este é o segundo ano que a Ice Cream Project atende o público londrino. No ano passado, a pop-up store trouxe sabores ainda mais inusitados, como o sorvete Baked Beans, feito com aquele feijão com molho típico do café da manhã inglês. E fez tanto sucesso que voltou à ativa neste verão.

Os sabores estão disponíveis em tamanho individual, para saborear na hora ou em potes de 500ml, para levar para casa.