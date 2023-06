SP Gastronomia: maior festival gastronômico do país chega a capital paulista

No radar dos roteiros gastronômicos, a cidade de São Paulo vai receber o “SP Gastronomia”. O festival é considerado o maior do país e chega à capital paulista pela primeira vez, depois de passar pelo Rio de Janeiro (RJ) em edições anteriores. O evento acontece no Parque Villa Lobos, entre os dias 29 de junho e 2 de julho. O primeiro lote de ingressos custa entre R$35,00 e R$70,00.

A ideia é proporcionar ao público uma experiência no mundo da culinária que inclui desde conhecer restaurantes icônicos, passando por aulas e talks com grandes chefs e pequenos produtores regionais. Além da comida, o entretenimento também fica por conta de shows e apresentações de Arnaldo Antunes (29/06), Acadêmicos do Baixo Augusta com participação de Simoninha (30/06), Ritaleena (1/07) e Mariana Aydar (2/07).

Entre os estabelecimentos já confirmados, estão o HotPork pela Casa do Porco com seus hot-dogs artesanais; o italiano Nelita, a padaria e confeitaria Mag Market e a risoteria Riso.e.Ria, da chef Tássia Magalhães; a casa de carnes Osso, do chef peruano Renzo Garibaldi; a Tasca da Esquina, do premiado chef lisboeta Vitor Sobral; o Dalva e Dito, de cozinha tradicional brasileira do chef Alex Atala; e o Restaurante Grand Hyatt São Paulo, com receitas do chef William Torres. A curadoria é da jornalista gastronômica Luiza Fecarotta.

Serviço

SP Gastronomia

Quinta - 29/06 - Horário: 17h30 às 22h

Sexta - 30/06 - Horário: 16h às 22h

Sábado - 01/07 - Horário: 12h às 22h

Domingo - 02/07 - Horário: 12h às 22h

Local: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP

Ingressos | Site | Instagram