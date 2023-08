Dia 23 de setembro é Dia do Sorvete, sobremesa que chegou ao Brasil no século 19 e que tem cada vez mais opções de sabores e preparos. Para iniciar os festejos, os três lugares bons para... desta semana é dedicado a endereços que oferecem sabores fora do comum, que entram no cardápio de acordo com a sazonalidade dos ingredientes.

Sorvete azul é destaque na Albero dei Gelati

Na sorveteria nascida na Itália em 1985 e que abriu as portas por aqui em 2019, sabores diferentes não faltam. O gelato azul, feito com spirulina, alga de água doce e infusão de flores não deixa dúvidas de que o exotismo, além da escolha de ingredientes orgânicos no preparo das receitas, é serventia da casa.

“Foi o primeiro sorvete que minha filha Aurora provou na Itália e se apaixonou, por isso quis fazer na Albero”, explica a gelataia Fernanda Pamplona, proprietária da loja à frente da produção da gelateria no Brasil. “O sabor da alga é muito diferente do que estamos acostumados e a infusão de flores faz com que você comece a sentir o sabor já pelo olfato”.

Outro sabor que vale a aventura de provar algo inédito é o gelato de queijo canastra com mel de abelha jataí e castanha, feito com leite orgânico da Fazenda Terra Límpida e queijo da Capim Canastra. Da série diferentão, porém com sotaque italianíssimo, a sorveteria apresenta o gelato tiramissú, com massa de mascarpone, bicotitos svoiardi banhados em café expresso e cacau em pó.

Na Albero, a utilização de insumos naturais comprados de pequenos produtores é prioridade, bem como a sazonalidade dos ingredientes. E, claro, a criatividade na hora de elaborar as receitas. “Nosso lema é: tudo que é bom, pode virar gelato”, acredita Fernanda.

Al. Tietê, 198, Jardins, e Rua Dr. Renato Paes de Barros, 413, das 10h às 23h @albero_br

Sorvete de spirulina, alga de água doce e infusão de flores da Albero dei Gelati Foto: Bruno Geraldi

Sorvete de rosas e de tâmaras na libanesa Bachir

A sorveteria libanesa, com 80 anos de estrada e 50 lojas abertas no país de origem, chegou ao Brasil há quase dois anos já causando comoção entre os adoradores de sorvete. As receitas de sabor delicado, servidas em casquinhas e finalizadas com uma farta camada de pistache triturado logo costumam gerar filas à porta da loja da Vila Nova Conceição. Para os brasileiros, quase tudo por ali é diferente: ashta (leite temperado com essência de flor de laranjeira), miski, tâmara, damasco... Sabores inspirados em doces típicos do Líbano e que atraem curiosos e entusiastas da onda de sorvetes especiais com o mesmo fervor. O sorvete de rosas é o que, disparado, se destaca no cardápio de sabores diferentões.

Os primeiros sorvetes da Bachir eram produzidos com gelo das montanhas do Líbano e frutas da época. É um marca de origem familiar, que já está na terceira geração. As receitas servidas na filial brasileira são dos avós dos atuais sócios, os irmãos Maurice e Edward Bachir.

Rua Diogo Jacome, 686, Vila Nova Conceição e Rua Oscar Freire, 206, das 11h às 23h @bachirbrasil

Paleta de cores suculenta e sabores diferentes na libanesa Bachir Foto: Luis Vinhão





Sorvete de queijo e requeijão na Gelato Boutique

A sorveteira comandada por Marcia Garbin, única brasileira com o título de “Gelato Pioner”, honraria referente à maestria italiana em gelatos no mundo, oferece até o dia 09 de setembro uma seleção especial de sorvetes em parceria com 5 produtores de queijo paulista. Na lista de sabores especiais, e bem diferentes, entram o gelato de queijo tulha com banana caramelizada, da Fazenda Atalaia; o gelato de requeijão de prato, leite e goiabada da Lano Alto; o gelato de queijo mandala com doce de leite, da Pardinho Artesanal; o gelato de queijo maratimba com calda de limão siciliano, da queijaria Rima, e o gelato de queijo gregório condimentado com feno grego, da Queijo com Arte Fazenda Santa Luzia.

Outro sabor diferentão servido na casa é o gelato de caramelo de shoyu, com base de creme com shoyu caramelizado. Os sorvetes feitos diariamente na casa levam ingredientes frescos, sem conservantes, gorduras vegetais, açúcar refinado ou aditivos químicos. As casquinhas aromatizadas com cumaru e baunilha são feita na hora, com receita exclusiva criada por Marcia Garbin.

Rua dos Pinheiros, 444, das 12h às 22h, e Shopping Cidade de São Paulo (Av. Paulista, 1230), 4 piso, das 11h às 22h @gelatoboutique