BRUNCH DO MOSTEIRO DE SÃO BENTO

O salão do refeitório do Colégio São Bento com ares de festa para o brunch realizado no último domingo de cada mês Foto: Foca Foto e Vídeo

Um programa gastronômico que pode ser chamado de evento. O brunch servido no Mosteiro de São Bento no último domingo de cada mês é uma festa para os olhos e para o paladar. É nesse dia que o refeitório do Colégio São Bento, que integra o complexo do mosteiro, se transforma. As mesas são arrumadas para festa, com sousplats de fibras naturais, taças de vinho e arranjos de flores que poderiam ser avistados em salões ornamentados para cerimônias de casamento.

Capricho a moda antiga no serviço de brunch do Mosteiro de São Bento Foto: Foca Foto e Vídeo

O menu do bufê é caprichado e inclui, além de frios e pães, diversas opções de saladas, carnes e acompanhamentos. Bebidas alcoólicas não estão incluídas no pacote de R$ 357 por pessoa. Mas o programa não é apenas gastronômico... O entretenimento com ares retrô, em uma das edificações históricas mais lindas da cidade – a estrutura atual do mosteiro começou a ser construída entre 1910 e 1912, a partir do projeto criado pelo arquiteto alemão Richard Berndl (1875-1955) –, começa na missa com canto gregoriano às 10h. Por volta das 11h30, os convivas seguem para o brunch. Depois, já bem felizes com o banquete monástico, realizado por três serviços de catering que se revezam na tarefa, iniciam a visita guiada por locais do mosteiro inacessíveis em dias comuns, como a capela (prepare-se para um choque de beleza arquitetônica), os corredores do colégio, o teatro e a sala do papa.

Um dos pratos servidos no brunch do Mosteiro de São Bento Foto: Foca Foto e Vídeo

O encerramento com chave de ouro inclui um concerto de órgão de tubos dentro da basílica seguido de uma visita à lojinha da Padaria do Mosteiro – a essa altura da tarde, por volta das 15h30, bem menos movimentada do que na disputada saída da missa da manhã.

Brunch do Mosteiro de São Bento - Largo São Bento, s/n – Centro, tel. 11 3328 8799, o brunch é realizado no último domingo de cada mês e é necessário fazer reserva. Instagram oficial do Brunch do Mosteiro: @brunchnomosteiro

CAFÉ GIRONDINO

O arroz doce com limão siciliano e coco está entre as sobremesas mais pedidas no Café Girondino, o mais antigo da cidade Foto: Beatriz Harume e Amanda Clemente

O Girondino é vizinho de frente do Mosteiro de São Bento. Fica na esquina da Rua Boa Vista com a Rua São Bento e foi fundado originalmente em 1875. Era no café mais antigo da cidade, instalado na Rua 15 de Novembro com a Sé, que rolavam encontros frequentes entre os poderosos barões do café. A versão atual da casa abriu as portas em 1995 como homenagem ao estabelecimento que fez história na cidade. A atmosfera glamourosa do passado aparece no piso de madeira, importado da Espanha, nos grandes balcões com tampos de pedra rosada, nas mesinhas de madeira cobertas com toalhas brancas, em garçons à moda antiga e, claro, no cardápio.

Bacalhau a Gomes de Sá é um dos pratos clássicos do cardápio semanal do Café Girondino Foto: Beatriz Harume e Amanda Clemente

No restaurante, pratos como o Filé a Osvaldo Aranha, o medalhão de filé mignon com batatas portuguesas, o picadinho de carne, o filé à parmegiana e o Bacalhau a Gomes de Sá não saem do cardápio semanal da casa. No café, sucesso garantido são os croissants, a coxinha, o arroz doce com limão siciliano e coco e o pudim de leite, favorito de multidões.

O pudim de leite servido no Café Girondino é o favorito dos clientes Foto: Beatriz Harume e Amanda Clemente

Vale ainda escolher um dos refrescos feitos com café na casa. No dia da minha visita, provei um deles e recomendo fortemente. Na receita, uma combinação inesperada de xarope de framboesa produzido no próprio Girondino, água de coco e café.

Café Girondino – Rua Boa Vista, 365, Centro, tel. 11 4502 4752. Abre de segunda a sexta, das d8h às 20h; sábados das 8h às 19h e aos domingos das 8h às 17h.

LA CASSEROLE

O salão do bistrô La Casserole, aberto desde 1954 Foto: Angelo DalBo

O que dizer de um bistrô com vista para as bancas de flores do Largo do Arouche? Se no passado essa combinação, aliada a um cardápio de clássicos franceses, era sucesso garantido, atualmente a história se repete com o mesmo tom romântico. No salão aconchegante, com paredes revestidas de madeira, é possível pedir ao garçom pratos como pato com laranja, rins de vitela ao molho de vinho, Moules et Frites e Filet au Poivre. Na lista de sobremesas com alma e sabor de antigamente não poderiam faltar o clássico Crepe Suzette e os profiteroles com calda quente de chocolate.

Filét au poivre com batatas, um dos pratos clássicos da cozinha de bistrô do La Casserole Foto: Alberto Rocha

O La Casserole foi inaugurado em 1954 e hoje abriga também um pequeno bar (pequeno mesmo: 45 metros quadrados), o Infini, que ficou pronto em 2019, mas abriu oficialmente apenas no final de 2021, pós-pandemia. Quem comanda o balcão por ali é Rodrigo Roso, que já esteve à frente da carta de drinques do Boca de Ouro.

La Casserole - Largo do Arouche, 346, Centro, tel.: 11 3331 6283. Segunda das 12h às 15h; terça e quarta das 12h às 15h e das 19h às 23h; quinta e sexta das 12h às 15h e das 19h às 00h e domingos das 12h30 às 16h30.

Infini - quarta das 19h à 0h; quinta das 19h à 1h; sexta e sábado das 19h às 2h