Cafés são ótimos lugares para marcar um primeiro encontro. O ambiente despojado, sem muita cerimônia, ajuda bastante. Assim como as comidinhas leves, boas para compartilhar com o “date”. Alguns endereços têm horários estendidos. Outros abrem somente durante o dia. Abaixo você confere a seleção dos três mais desta semana.

A seleção de embutidos e queijos brasileiros do Cuia Café, no térreo do Copan Foto: Laís Acsa

Café na livraria

Marcar um “date” entre cafés e livros parece bastante promissor. Por isso o Cuia Café, misto de café e restaurante no térreo do Copan, é uma boa pedida para um primeiro encontro. Além do espaço charmoso, sob o comando da chef Bel Coelho e integrado com as estantes de livros da Megafauna, o lugar ainda conta com um cardápio que mescla pratos bem brasileiros com outros de inspiração internacional.

Dá para ficar só no cafezinho (a casa tem uma ótima seleção de cafés especiais) com doce - peça um waffle com mel de uruçú e manteiga artesanal e não se arrependa... Ou avançar algumas casas pedindo um prato para dividir, como o Pan Tomaca com seleção de embutidos e queijos brasileiros. O Cuia também tem uma boa carta de drinques. E os horários são bem estendidos. Dá para convidar o “date” para um brunch, café da tarde sem pressa, happy hour ou jantar.

Av. Ipiranga, 200 - loja 48 - República, tel.: 11 93100 7700. Terça-feira a sexta das 11h às 23h; sábado das 10h às 23h e domingo das 10h às 18h @cuia_restaurante

Para encontros matinais, a seleção de pães e doces da Le Jazz Boulangerie é uma ótima pedida Foto: Laís Acsa

Encontro à francesa

A Le Jazz Boulangerie, padaria franco-paulista em Pinheiros, é outra sugestão simpática para o primeiro encontro entre croissants, pães com chocolate, bolos, brioches e bons cafés coados. Se o “date” estiver marcado para o horário do almoço ou mais à noitinha, a casa oferece sanduiches caprichados feitos na chapa, clássicos franceses como o Croque Monsier e Madame, e bons drinques.

Para adoçar o encontro, recomenda-se apostar em ecláirs com recheios de baunilha, laranja, pistache ou chocolate 70%, mil folhas ou uma fatia da torta de figo, amêndoas e laranja.

A decoração do salão com piso de ladrilhos verdes e brancos é uma atração à parte, com projeto assinado pelo escritório Bruschini Arquitetura (que assina o projeto da padaria) em parceria com Claudia Lammoglia, responsável pela identidade visual do Le Jazz.

Rua Joaquim Antunes, 501, Pinheiros, tel.: 11 3085 0576. Segunda a sábado, das 7h30 às 22h; domingos das 7h30 às 20h @lejazzboulangerie

O salão arejado da Fazemos Pão, em Pinheiros Foto: Priscila Imai

Encontro casual na cidade

Se a ideia é a neutralidade, mas sem perder a ternura... um encontro casual na padaria artesanal Fazemos Pão, em Pinheiros, é pedida mais do que acertada. O local tem um salão arejado, claro e bastante tranquilo durante a semana. Os pães artesanais, de fermentação natural, são as principais atrações da vitrine. Os mais vendidos e procurados da casa são o brioche com fermentação de 48 horas, o pão de alecrim, azeite e sal rosa e o pão de azeitonas roxas. Mas a casa também tem bons folhados no cardápio e algumas opções de doces, como brownies de Nutella e bolo gelado de pistache.

Rua Simão Álvares, 121. Terça a sexta-feira, das 9h às 17h. Sábado das 9h às 16h @fazemos.pao