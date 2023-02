Tem dias que uma parada estratégica para um momento de autoindulgência é necessário... A cafeteira do bairro que serve muffins com geléia caseira, a sorveteria aberta em uma portinha da Vila Buarque com um cardápio inspirado nos sabores do Nordeste. O café com alma hipster que tem como um dos destaques um cookie de chocolate de parar o quarteirão.

Cookie de chocolate do King of the Fork, em Pinheiros Foto: Paulo Filho





KING OF THE FORK

Uma cafeteria pequena que nasceu como ponto de encontro de ciclistas no bairro de Pinheiros. A definição charmosa de nascença tem um componente extra: comidinhas gostosas, bons cafés e um público que, ali, sente-se em casa. No King of the Fork, que já contabiliza quase nove anos em um dos pontos mais movimentados do bairro, boas escolhas do cardápio passam pelos brownies feitos por um dos funcionários da casa, os pães artesanais dos lanches servidos por ali e o cookie de chocolate, servido morno, com pedacinhos de chocolate que derretem na boca, uma maravilha completa para os amantes do doce.

Rua Artur de Azevedo, 1317, Pinheiros. Segunda a sexta das 8h às 19h, sábado das 9h às 17h.





Um dos sorvetes com sabores de frutas do Nordeste servidos na Cangote, aberta há quase um ano na Vila Buarque Foto: Anderson Maciel Boeira

CANGOTE

Sorvetes com sabores inspirados no Nordeste, sem corantes, emulsificantes e gordura vegetal, são especialidades da casa na Cangote, a simpática portinha aberta há quase um ano na Vila Buarque. O cardápio inclui dez sabores preparados com os insumos disponíveis na temporada. Sorvete de umbu, amendoim, siriguela, mangaba e graviola entre eles. De tempos em tempos, entram em cena sabores especiais, como o sorvete de queijo- coalho ou caju com cachaça. Apenas três sabores são fixos e, claro, estão entre os mais pedidos: cajá, tapioca e nata goiaba. As receitas são todas do dono da loja, Anderson Maciel Boeira, que chegou em SP há dez anos e usa a memória afetiva dos sabores da infância para chegar ao ponto certo de cada sorvete: “Busco minha melhor lembrança em cada um dos sabores”.

Rua Aureliano Coutinho, 278, Vila Buarque. Terça a sexta das 12h às 18h30, sábado e domingo das 11h30 às 18h.

Muffin de mirtilos servido com geleia da casa no Homeless Bear Café, no Alto da Lapa Foto: @fotofotofoto.com.br

HOMELESS BEAR CAFÉ

A casinha do Alto da Lapa, anexa a um estúdio de gravação, oferece, além de alento no corre da semana, delícias “homemade”. A geleia de morangos inspirada na receita da família de ascedência leta da culinarista Tatu Damberg, entra na lista de atrativos do cardápio de comidas que deixam nossa alma mais feliz ao lado de lanches como o sanduíche de porco no pão biscuit, o muffin de mirtilos e a Amarula (aqui batizada de Amalula) produzida artesanalmente em Descalvado. Para acompanhar, bons cafés servidos no salão acolhedor, com paredes repletas de ilustrações da artista ucraniana Marina Bolobon, ou na área externa na frente da casa.

Rua Sales Júnior, 296, Alto da Lapa. Terça a sexta das 11h às 19h, sábados das 10h às 19h.