3 truques para um nhoque fácil e saboroso

Por ser um prato fácil e saboroso, o nhoque caiu facilmente nas graças de todas as cozinhas. Com variações em suas receitas e finalizações, a refeição se tornou uma ótima opção para quem deseja um preparo rápido e com resultados que dão água na boca.

Entretanto, na hora de botar a mão na massa, é importante que algumas regrinhas sejam seguidas para que o nhoque fique no ponto certo. Por isso, trazemos algumas dicas para você preparar o prato perfeito com uma receita simples.

Fique de olho na hora de escolher

O seu resultado final depende principalmente do que você escolhe como ingrediente. Portanto, é importante ficar de olho na base do seu nhoque para conseguir fazer o cozimento correto.

Isso porque a umidade muda conforme o vegetal ou o legume e isso tem uma grande importância para o tempo que ele ficará cozinhando para essa receita fácil.

Massa de nhoque Foto: Natasha Breen - stock.adobe.com/Adobe st

Não esqueça de amassar e misturar

Quando chega a hora de amassar, muitas pessoas utilizam o garfo como ferramenta, entretanto, há um meio de facilitar ainda mais a sua vida. Se você amassar a batata sobre a peneira, a casca sai com mais facilidade e a batatinha fica bem fininha e amassada.

Além disso, quando for misturar a massa com o ovo, faça com a batata fria para não correr riscos de cozinhar o ovo junto. E fique de olho para misturar somente a gema invés da clara, pois assim seu preparo não ficará amolecido em excesso. Veja mais dicas de como fazer nhoque aqui.

Combinações

De acordo com a pastaia Joyce Bergamasco, em entrevista à matéria de Helena Gomes, o nhoque combina com muitos outros pratos e finalizações.

Para a especialista, a refeição com manteiga e sálvia e ao molho sugo são suas principais recomendações. Clique nos nomes das receitas para vê-las.