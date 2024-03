O ano era 1987 e o talentoso David Schomer ficou apaixonado pelo Espresso, como se tivesse descoberto um novo universo. Junto de sua esposa, Geneva Sullivan, fundou em 1988 a cafeteria Espresso Vivace, em Seattle, WA, uma das mais fortes influências do mercado de café. Em 1988, empreendeu viagem à Itália para se aperfeiçoar na arte do espresso, tornando-se estudioso de cada detalhe desse método de extração, aproveitando-se de sua experiência como técnico em metrologia no Standards Laboratory da Boeing Co..

Lattè Art por David Schomer. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

No entanto, foi com sua veia artística, reforçada por um bacharelado em Flauta pelo Cornish College of Arts, que, na década seguinte, criou o que seria uma execução até então impensável para o espresso e o leite vaporizado: desenhos de grande beleza estética que ficaram conhecidos como Lattè Art. O primeiro desenho que Schomer conseguiu padronizar foi a Tulipa, seguida de outras como a Roseta, que os baristas, desde então, aprendem e treinam como parte da apresentação aos clientes.

David Schomer, em 2005. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

O Latttè Art alcançou posição tão importante que se tornou parte do desafio que os baristas enfrentam durante um campeonato de barista como o WBC - World Barista Championship.

Nestes dias de 22 a 24 de março, aconteceu em Brasília, DF, nas belas instalações do Mercado do Café de Brasília, as competições do Campeonato Brasileiro de Lattè Art, que definiu o representante brasileiro que competirá na grande final mundial na Dinamarca, em junho próximo.

Eduardo Olímpio, Jota de Paula e Tiago Rocha, a partir da esquerda. Foto: Revista Espresso/Instagram.

O campeão brasileiro 2024, após disputa cerrada, é o barista Jota de Paula, ficando como vice campeão, Tiago Rocha, e na terceira posição, Eduardo Olímpio.

Jota de Paula se junta a Daniel Vaz, campeão brasileiro de barismo, vencedor em novembro de 2023, durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, e que representará na principal competição mundial, o World Barista Championship, em Busan, Coréia do Sul. Faz parte, ainda, do grupo de representantes brasileiro o barsits Daniel Munari, campeão brasileiro do Coffee in Good Spirits, ocorrido em Porto Alegre, RS, no início de março.