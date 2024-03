Frequentemente vemos nas mídias sociais comparativos entre as matérias primas de cafés tradicionais e especiais, entre grãos das espécies arabica e canephora, em geral associando à grande indústria o uso de matéria prima com impurezas como paus, pedras e cascas, enquanto um café especial é de grãos perfeitos.

Na verdade, tudo aquilo que não é natural do grão do café é considerado como impureza e, dependendo do material, passa a ser considerado fraude e, portanto, crime. Se alguém está comprando restos de preparo de café para torrar e vender, é porque alguém está fornecendo. Como em todo mercado, existem bons profissionais e, também, outros, digamos, não tão honrados.

Espresso em porta filtro naked. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Em 09 de maio de 2022, o MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou a Portaria SDA 570/2022, que regula a qualidade do café, do grão cru ao torrado, bem como a relação entre vendedores de grãos e seus compradores, no caso a indústria de torrefação. Estabelece, também, as informações que devem constar na embalagem como qual é a espécie predominante no blend e o ponto de torra, se clara, média ou escura.

PUBLICIDADE

A Portaria SDA 570/2022 estabelece é que as pontuações referentes à qualidade dos grãos crus não podem mais ficar estampadas nas embalagens, uma vez que se refere aos grãos antes de sua industrialização. A torra do café é, para facilitar a compreensão, o "momento Masterchef" dos grãos. Um mesmo lote de café ao ser torrado por diferentes profissionais levará a resultados bastante distintos entre si, desde bebidas excepcionais a outras que se constituem em verdadeiros desastres. Ou seja, mesmo que os grãos originalmente eram de um lote excelente, se a execução for ruim, ruim será a experiência na xícara.

Muitos pesquisadores têm se dedicado a criar sistemas que possam identificar a qualidade do café por meio de tecnologias disruptivas como emprego de escaneadores com ondas próximas ao infravermelho e até de espectrógrafos supercompactos que funcionam como uma língua eletrônica.

Um dos sistemas pioneiros é o produzido por uma startup Grandeo, que utiliza a tecnologia NIR - Near Infra Red ou Próximo ao Infra Vermelho, que é capaz de fazer leituras de teores de substâncias como açúcares, proteínas e ácidos com extrema precisão sem necessidade de ensaio destrutivo, ou seja, basta apontar o feixe de ondas que os resultados são apresentados em poucos segundos. Este equipamento é uma grande aposta para realizar testes com rapidez e precisão também nos grãos de café, tanto cru quanto torrado.

Certamente este tipo de equipamentos, por mais sofisticados que sejam, não substituirão os profissionais humanos na tarefa de qualificar um lote de café, porém servirão para dar mais velocidade a essa tarefa.

PUBLICIDADE

GIRO PELO MERCADO

PRESSCA & BRAVO CONCEPT

A catarinense Naxos, empresa que nasceu sob a aura da inovação e ousadia, é conhecida pelos seus utensílios em materiais de alta tecnologia e belo design, sendo a cafeteira Naxos, que combina funções infusor, filtro de tela e uma caneca estilosa de nome Pressca seu principal produto. De tão importante, acabou por emprestar o nome para a empresa.

Outros produtos que se tornaram queridos no mercado são a Espumeira, que é ótima para preparar leite espumado e achocolatados, a balança Peso Certo, que resgatou o clássico conceito de balança de braços, e o colorímetro ABG Color System, empregado pela indústria da torrefação para determinar a cor da torra por comparação.

Moinho Bravo. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Foi anunciado oficialmente a aquisição dos ativos da Bravo Concept, do Gilberto Santos, conhecido engenheiro e coffee geek que criou a linha Bravo de moinhos de alta precisão e de tampers para espresso, pela Pressca, que amplia seu portfolio.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE COFFEE IN GOOD SPIRITS

A capital gaúcha, Porto Alegre, recebe o Campeonato Brasileiro de Coffee in Good Spirits, de 01 a 03 de março, nas dependência do Shopping Total.

Irish Coffee. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE

Esta competição, que faz parte do calendário oficial da WBC - World Barista Championship, é uma competição na qual os profissionais têm 10 minutos para executar coquetéis alcoólicos, sendo um de assinatura.

O campeão representará o Brasil na final internacional em Copenhague, Dinamarca, de 27 a 29 de junho deste ano. O torneio é organizado pela BSCA - Associação Brasileira de Cafés Especiais.

NESPRESSO CELEBRA O VERÃO COM MASTERCLASSES GRATUITAS

PUBLICIDADE

Nos dias 02 e 03 de março, a Nespresso abrirá uma grande cafeteria no Parque do Povo, oferecendo degustação gratuita ao pública de seus blends dedicados ao Verão, como o Juice Watermelon Flavour Over Ice, o Coconut Flavour Over Ice, além do Freddo Intenso e Freddo Delicato.

O público poderá se inscrever para as Masterclasses Nespresso, oportunidade para conhecer receitas de bebidas e combinações, por exemplo, com os sabores dos gelatos da Bacio di Latte.

O Parque do Povo fica à Avenida Henrique Chamma, 420, Pinheiros, e o evento será das 09h às 17h.

PUBLICIDADE

L'OR E ESCUDERIA FERRARI CELEBRAM PARCERIA GLOBAL

A gigante holandesa JDE Peet's, que no Brasil mantém em seu porfolio marcas como Pilão, Damasco, Maratá, Café do Ponto, Café Caboclo e Café Pelé, firmou parceria global com a Ferrari Hypercar e sua linha L'OR Espresso.

A Ferrari Hypercar é a divisão de competição de carros esportivos que tem forte presença no WEC - Campeonato Mundial de Endurance da FIA, que mantém corridas como a clássica "24 Horas de Le Mans". Produtos exclusivamente desenhados para essa parceria serão apresentados em breve.