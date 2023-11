O campeão barista do Brasil de 2023

Nestes últimos dias, de 08 a 10 de novembro, aconteceu em Belo Horizonte, MG, a edição 2023 da SIC - Semana Internacional do Café. Este evento teve origem em 2013 para celebrar os 50 anos da OIC - Organização Internacional do Café, principal organismo mundial coordenador do mercado do café.

Com o tempo, a SIC tornou-se um evento que passou a congregar toda a cadeia produtiva do café, com especial foco nos produtores e as competições que estimulam a produção de cafés de alta qualidade.

Dentre as atividades neste ano, abrigou o Campeonato Brasileiro de Barista, cujo campeão representará o país na competição mundial, o World Barista Championship, em Busan, Coréia do Sul, em 2024.

Numa disputa acirrada, sagrou-se campeão o barista Daniel Vaz, da Five Coffee Roasters, do Rio de Janeiro, que tem à frente o premiado barista Emerson Nascimento, que representou o Brasil como campeão da competição Coffee in Good Spirits.

Na segunda colocação ficou o barista Marcondes Trindade e na terceira posição, Juliana Morgado.

Pódio do Campeonato Brasileiro de Barista 2023. Foto: Revista Espresso, divulgação.

O campeão anterior, Boram Um, da Um Coffee Co., de São Paulo, venceu o certame mundial de 2023, mantendo hoje uma intensa rotina de apresentações ao redor do mundo.

Outra competição organizada pela SIC é a Coffee of the Year, onde os cafeicultores enviam suas amostras para uma avaliação final feita pelos participantes do evento.

Neste ano foram estes os produtores vencedores:

CATEGORIA ARABICA

Campeão: Deveval Miranda Vieira Jr., Sítio Cordilheiras do Caparaó, de Iúna, ES.

2º Colocado: José Alexandre Lacerda, Sítio Forquilha do Rio, Espera Feliz, MG.

CATEGORIA CANÉFORA

Campeão: Wagner Gomes Lopes, Sítio Três Marias, Alto Rio Novo, ES.

2º Colocado: Lucilene de Jesus Maia Santos, Sítio Nossa Senhora Aparecida, Cacoal, RO.

Outra competição que vem despertando muito interesse é o Espresso Design, que escolhe a melhor embalagem de café.

Madura Coffee. Foto: Revista Espresso, divulgação.

A torrefação vencedora deste ano foi a Madura Coffee, do Rio de Janeiro, RJ, que concorreu com a divertida embalagem Cura Ressaca, parodiando embalagens de medicamentos genéricos. Em segundo lugar, ficou a Café Garbo, de Salvador, BA.