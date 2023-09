Semanas Cafeinadas

COFFEE WEEK BRASIL

Nesta sexta-feira, 29 de setembro, tem início o maior festival de café do Brasil, o Coffee Week Brasil, em sua 9ª Edição, estendendo-se até o dia 15 de outubro. Desta vez, são mais de 100 cafeterias da Grande São Paulo participantes, que oferecerão dois combos com preços fixos, especialmente criados para o evento.

Cada combo terá uma bebida com o café da casa, em um dos diversos métodos de preparo disponíveis, e um acompanhamento. Dessa forma, os consumidores poderão experimentar diferentes grãos de café, das diversas origens brasileiras, em preparos clássicos e criações exclusivas de cada barista.

Nas edições anteriores do CWB, que é organizado por Julio Shiira com a BareSP, mais de 500 mil pessoas passaram pelos estabelecimentos participantes, com alta expectativa para este ano.

Você pode conferir e escolher os estabelecimentos participantes para sua aventura cafeinada no site oficial do Coffee Week Brasil.

Coffee Bar. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

CURSO SOBRE POTENCIAIS DA POLINIZAÇÃO ASSISTIDA POR ABELHAS

Com o cenário climático cada vez mais incerto e o aumento de eventos extremos como secas prolongadas com altas temperaturas e o surgimento frequente de ciclones tropicais, a produção agrícola ficou em situação de grande fragilidade. O emprego de abelhas como agentes de polinização nas diversas culturas agrícolas, como laranja, café, soja e canola, por exemplo, vem ganhando maior expressividade, garantindo a produtividade das lavouras, bem como melhorando o resultado sensorial dos produtos, além de renda para os apicultores.

Outro aspecto importante é o fato de que as abelhas são extremamente sensíveis aos agrotóxicos, constituindo-se em excelentes sinalizadores de uma agricultura "limpa" ou, pelo menos, responsável em relação ao meio ambiente.

Estão abertas inscrições para o curso online de capacitação sobre polinização agrícola assistida por abelhas, numa iniciativa conjunta da EMBRAPA Meio Ambiente, o SENAR e a ABELHA - Associação Brasileira de Estudos das Abelhas e parceira com a EMBRAPA Recursos Genéticos & Biotecnologia e o MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Para mais informações e inscrição, acesse o site da ABELHA.

CONCURSO FLORADA PREMIADA BATE RECORDE DE INSCRIÇÕES

Considerado o maior concurso de qualidade exclusivamente dedicado às cafeicultoras, o Florada Premiada, promovido pelo Grupo 3 Corações, teve a impressionante marca de mais de 5.200 inscrições.

Este concurso, reconhecido pela ONU com importante iniciativa de valorização das mulheres cafeicultoras, nesta edição elegerá o melhor café de cada região produtora, além do melhor lote do Brasil, oferecendo uma viagem técnica à Colômbia para as vencedoras.

A cerimônia de premiação acontecerá no dia 10 de novembro, durante a SIC - Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte, MG, e os lotes vencedores constituirão uma série limitada que poderá ser encontrado em supermercados selecionados e na loja online Mercafé.

Cafeicultoras. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal