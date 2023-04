Você já fez churrasco alguma vez na vida? Sabe quais são os utensílios para churrasco que você deve usar? Caso sua resposta tenha sido não em alguma dessas alternativas, pode ficar tranquilo, pois chamamos o churrasqueiro Ale Flit para te ensinar o que usar para não errar mais no churrasco.

Espalhador de carvão

Flit indica usar um espalhador de carvão para espalhar a brasa Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A primeira etapa do churrasco é a preparação do braseiro. “Não adianta colocar o carvão e pôr logo uma linguiça pingando em cima, entendeu? Porque você só deve começão os trabalhos quando o carvão estiver esbranquiçado, que é quando ele atinge a temperatura correta”, ensina Flit, que também indica usar um espalhador de carvão para cumprir esta tarefa.

A ferramenta, como o nome já diz, serve para espalhar o carvão. “O mais correto é escolher um canto da churrasqueira para colocar o carvão novo para queimar. Nunca jogue o carvão novo por cima do que já está queimando, porque ele solta fumaça e toxinas, além de fazer com que as carnes fiquem com sabores diferentes. Então coloque de um lado e use esta ferramenta para espalhar a sua brasa”, acrescenta.

Tábua de carne

Continua após a publicidade

Muitas pessoas pensam que não, mas é necessário usar duas tábuas de carne. “Uma é para manusear as carnes cruas, antes de prepará-las, a outra é para cortá-las quando estiverem prontas e para servi-las. Porém, se preferir, pode usar uma terceira opção mais apresentável para servir, como uma tábua de mármore ou algum outro tipo de pedra”, exemplifica.

Avental

Para se isolar da alta temperatura da brasa, Ale Flit sugere o uso de avental Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Para se isolar da alta temperatura da brasa, Ale Flit sugere o uso de avental, ainda mais se você for trabalhar com parrilha aberta. O material pode ser de couro, segundo ele.

Grelha argentina e caixa de gordura

A grelha argentina é a melhor opção para preparar suas carnes, pois ela cabe tanto em parrilhas, quanto nas churrasqueiras Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A grelha argentina é a melhor opção para preparar suas carnes, pois ela cabe tanto em parrilhas, como ilustrado na foto, quanto nas churrasqueiras mais comumente encontradas em ambientes residenciais. As grelhas argentinas para churrasqueiras residenciais são consideradas uma ótima opção pelo churrasqueiro, já que essas possuem um declive e sulcos que fazem a gordura escorrer, evitando que o fogo suba com os pingos de gordura diretamente no braseiro.

Continua após a publicidade

Outro acessório ligado à grelha, é a caixa de gordura, que fica pendurada na frente da grelha e serve para armazenar a gordura que escorre da carne. O objetivo dessa peça é evitar que a gordura pingue e suje o chão ou quem está fazendo o churrasco. Para que a gordura não esquente muito, o profissional indica arrastar o carvão, evitando que ele fique embaixo da caixa de gordura, o que poderia causar acidentes. Assim o carvão se concentra apenas embaixo da grelha.

Escova

Use a escova se perceber que sua grelha precisa de uma limpeza rápida Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Caso você perceba que sua grelha precisa de uma limpeza rápida entre uma carne e outra, use a escova. “Ela limpa a gordura que gruda e não deixa que a próxima carne pegue o sabor da anterior”, diz o churrasqueiro.

Área de descanso

Algo que nem todo mundo sabe é que a carne não deve ser servida imediatamente após sair da grelha e Flit explica por que: “A carne precisa ficar um tempo fora do fogo, no que é chamado de área de descanso, que é aquele último nível da churrasqueira ou da parrilha, que fica mais longe da chama. Essa etapa é tão importante quanto grelhar. Quando a carne está sendo grelhada, os sucos internos estão em ebulição. Então, sem o tempo de descanso, quando cortada, a carne solta seus líquidos, que se esparramam porque estão fervendo. Consequentemente, a carne perde suculência e maciez”.

Continua após a publicidade

Grelha plana

A grelha plana é utilizada para pescados e frutos do mar e para grelhar legumes Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

“A grelha plana é utilizada para pescados e frutos do mar, mas também serve para grelhar legumes. Seus furinhos ajudam no dourar do peixe e evitam que a pele do peixe cole nos utensílios”, explica Ale Flit.

Panela Wok

A panela wok é usada para preparar os legumes no churrasco vegetariano ou quando os legumes acompanham Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A panela wok é usada para preparar os legumes no churrasco, quando se faz um churrasco vegetariano ou quando os legumes vêm como acompanhamento para as carnes. O churrasqueiro sugeriu um preparo bem simples, com tomate-cereja, quiabo e cenoura, finalizando com um toque de azeite.

Pinça/pegador

Continua após a publicidade

Para correr ainda menos risco de queimaduras, Flit aconselha o uso da pinça ou do pegador, pois “ajudam a manter uma certa distância entre sua mão e a grelha, e facilitam o manuseio da carne”. Existem dois tipos de pegador, um que parece um pegador de macarrão e outro em formato de tesoura, como mostra a figura abaixo.

Garra e boas facas

Hora de finalizar seu churrasco e se deliciar com as carnes. Para não correr o risco de se cortar, use uma garra de três dentes para fazer a função que seria do garfo, e facas com bons cortes. A dica de Flit é: “mantenha suas facas sempre bem afiadas para não destroçar sua carne na hora de cortá-las. Ter uma chaira por perto também é uma boa pedida, pois ela ajuda a tirar o excesso depois de afiar as facas”.

Parrilha vs churrasqueira

E para terminar, a título de curiosidade, você sabe qual a diferença entre uma parrilha e uma churrasqueira? A churrasqueira é afundada e pode ou não ser revestida por algum material nas laterais, já a parrilha - que você pode ver logo acima - é aberta e possui espaço para pendurar panelas de ferro, um varal para defumar carnes, como linguiça. Além disso, para quem preferir, ela tem um espaço para cozinhar, e que também pode ser usado para apoiar algum prato, como uma farofa, por exemplo.

Continua após a publicidade