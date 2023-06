Veja o cardápio que a chef Elisa Fernandes, ex-MasterChef, serviu ao presidente Lula

O governo brasileiro ofereceu um banquete ao presidente da Argentina Alberto Fernández na última segunda-feira (26), no Itamaraty. A chef Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição do MasterChef, assinou o cardápio do almoço, que contou com a presença de figuras como o vice-presidente Geraldo Alckmin, a ministra Marina Silva e, é claro, o presidente Lula.

O cardápio do almoço foi variado, e contou com opções vegetarianas. A entrada foi carpaccio de carne com maionese de ancienne e uma salada de camarão com chuchu, abobrinha e pupunha marinados na laranja e castanha do Pará.

Salada de camarão Foto: Divulgação @elisa.

O prato principal foi canjiquinha com rabada e couve manteiga, com opção vegetariana que substituiu a rabada por civet. De sobremesa, gateau de goiabada.

Canjiquinha com rabada Foto: Divulgação @elisa.fernandes

Segundo Elisa, as bebidas foram selecionadas pelo cerimonial do Itamaraty, que prioriza rótulos nacionais. Uma das únicas recomendações feitas pelo governo brasileiro era a presença de carne bovina, e opções de pratos alternativos que respeitassem algumas restrições alimentares de Marina Silva.

Um dia após o almoço, Lula reclamou da comida do Itamaraty em live com o jornalista Marcos Uchôa. “Tenho brigado com o Itamaraty para melhorar a comida. A comida não está boa”, disse o presidente, em tom de brincadeira.