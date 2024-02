As amêndoas, originárias do Oriente Médio, são versáteis: são consumidas puras, torradas ou salgadas, ou ainda em receitas doces, como na composição do chocolate, ou, ainda, em pratos salgados, para trazer aquela dose de crocância.

A amêndoa nasce no caule da amendoeira. Foto: Gisele Rech

Mas, você já parou para pensar de onde vêm esses frutos secos tão disseminados pelo mundo? Na nossa Viagem Gastronômica da vez, fomos até Alta Mora, no Algarve, Sul de Portugal, para para acompanhar o 3º Festival das Amendoeiras em Flor. A festa envolve muita cultura, tradição e, é claro, comida algarvia e teve direito a um bolo de massa de amêndoas de 42 metros, suficientes para satisfazer a gula dos mais de mil participantes na celebração.

Bolo de 42 metros para celebrar o Festival das Amendoeiras em Flor. Foto: Pedro Marçal

Mas, de longe, a grande atração da celebração algarvia, gentílico da região do Algarve, é a paisagem marcada pela profusão de amendoeiras pintadas de branco, com leve nuance de rosa. Entre as árvores floridas, em um e outro galho, é possível ver as amêndoas à espera da colheita.

Aqui, é importante reforçar que a produção por lá é modesta e extremamente artesanal. De acordo com o organizador do evento, Valter Matias, a ideia do festival é justamente preservar a cultura gastronômica em torno da amêndoa. "Não produzimos em grande escala e nossa amêndoa é especial justamente por ser muito natural e colhida no modo antigo", explica.

Além do Algarve, a cultura da amêndoa, que foi trazida a Portugal no tempo do domínio árabe, está presente em outras regiões, como o Alentejo, a Beira-Interior, em Tras-os-Montes (com selo de Indicação Geográfica) e Douro, onde as amêndoas têm o status de Denominação de Origem Protegida. No entanto, apesar da qualidade das amêndoas portuguesas, a produção deste fruto seco representa apenas 1% da produção mundial, dominada a passos largos pelos Estados Unidos.

Um pouco de magia

As amendoeiras em flor que cobrem o Algarve de branco são relacionadas a uma lenda, cheia de poesia, como deve ser. No tempo em que o Al-Gharb (que deu origem a Algarve) pertencia aos árabes, o jovem califa Ibn-Almundim se apaixonou e casou com Gilda, filha de um grande senhor dos povos do Norte, derrotado em combate pelo rei mouro.

Apesar do amor correspondido, a princesa, pouco a pouco, caiu em uma tristeza que só teve fim quando um sábio nórdico disse ao rei que Gilda tinha saudades da brancura dos campos cobertos de neve, existentes no seu país. Ibn-Almundim, então, ordenou que fossem plantas centenas de amendoeiras junto às janelas do palácio: a profusão de branco, em especial ao princípio da primavera, recobrou a alegria da soberana.

A amendoeira em flor é cercada por uma lenda. Foto: Pedro Marçal

Lenda à parte, a beleza das amendoeiras em flor e o fruto que vem delas, merecem toda a celebração em torno delas. Se você ficou com vontade de testemunhar a celebração, a festa do ano que vem já tem data marcada: vai ser de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.

***

