Chá das cinco: a tradição inglesa com raízes portuguesas

O chá das cinco é quase uma instituição entre os ingleses. Seja na esfera da realeza, seja à mesa de gente como a gente, o hábito de tomar o chá preto, geralmente misturado ao leite, é uma das tradições gastronômicas mais marcantes por lá.

O Chá das Cinco, tradição inglesa, tem raízes portuguesas. Foto: Divulgação/Tivoli Palácio Seteais

Mas, você sabia que o costume inglês de beber chá tem raízes portuguesas? O mérito é da princesa Catarina de Bragança, que chegou a Londres em 1662 com ervas na bagagem, com a intenção de manter o hábito que cultivava na sua terra natal. Aqui, aliás, é importante lembrar que, apesar de ser um produto de origem asiática, foram os portugueses que o trouxeram para o Ocidente, nos tempos das grandes navegações.

Catarina de Bragança levou o hábito de tomar chá para a Inglaterra. Foto: Gisele Rech

Para relembrar essas raízes tão portuguesas, o Tivoli Seteais, em Sintra, que remete aos casarões da realeza, criou o chá das rainhas. É uma opção gastronômica, é claro, regada a muito chá - são doze opções - e tradição.

O Chá das Rainhas do Tivoli Palácio Seteais homenageia a origem do chá inglês. Foto: Gisele Rech

As rainhas, em questão, são a já citada Catarina de Bragança e e a geniosas Carlota Joaquina de Bourbon, que desembarcou no Brasil com Dom João VI em 1808 e é homenageada no arco da entrada do Palácio Seteais, cessionado à rede Tivoli. O ponto, aliás, virou atração turísticas e dá acesso a uma das vistas mais bonitas de Sintra.

O Tivoli Palácio Seteais é uma viagem aos tempos da realezza. Foto: Gisele Rech

Mas, voltemos ao menu, servido diariamente às 17h, como manda a regra. No início do outono, quando participei da experiência, a refeição completa foi servida no terraço, com vista para a piscina e ao imenso jardim, marcado pela profusão de árvores da região.

Os doces servidos no Chá das Rainhas parecem obras de arte. Foto: Gisele Rech

A primeira opção - Catarina de Bragança (EUR30) - inclui as dozes opções de chá* à vontade, uma seleção de três peças de confeitaria (pastelaria, para os portugueses), pequenos sanduíches, seleção de geleias e manteiga e os tradicionais scones, pãezinhos rápidos super populares no Reino Unido.

Já o menu que homenageia Carlota Joaquina (EUR37) tem o plus de um flute de champagne e uma seleção mais reforçada de confeitaria portuguesa, com atenção especial aos doces mais tradicionais de Sintra, como os Travessseiros e as Queijadas.

Nos dias mais quentes, o Chá das Rainhas é servido na área externa do Tivoli Seteais. Foto: Gisele Rech

Durante os dias mais quentes do ano, o chá pode ser degustado na área externa (ou, esplanada, como dizem os portugueses), com vista para a piscina. Quando as temperaturas caem, a experiência ocorre no restaurante do Tivoli Palácio Seteais, que nos faz voltar ao tempo da realeza, dada a decoração esmerada.

Nos dias mais frios, o Chá das Rainhas é servido no restaurante do Tivoli Palácio Seteais. Foto: Divulgação/ Tivoli Palácio Seteais

ServiçoChá das RainhasOnde: Tivoli Seteais - R. Barbosa du Bocage 8, 2710-517 Sintra (Portugal)Quando: Diariamente, às 17hPreço: Menu Catarina de Bragança - EUR30; Menu Carlota Joaquina - EUR37

Outras experiências gastronômicas

Além dos Chá das Rainhas, o Tivoli Palácio Seteais oferece outras experiências em meio ao cenário que remete à nobreza e é cercado de lendas. Por exemplo: você sabia que corre à boca pequena que o escritor Fernando Pessoa pulava a cerca do palácio e levava suas pretendentes para um jardim escondidinho?

O Tivoli Palácio Seteais também tem piquenique. Foto: Gisele Rech

Aliás, o palácio é puro clima de romance. Com as temperaturas mais altas, é possível agendar um piquenique em meio aos jardins reais. Além da grande oferta gastronômica, também é possível brindar a experiência com champagne.

O piquenique é servido nos jardins do Palácio Seteais. Foto: Gisele Rech

Quem preferir um jantar mais intimista, pode reservar a experiência dining delight, que também é realizada no restaurante do Tivoli Palácio Seteais.

***

