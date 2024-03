No Dia Internacional da Mulher, em que se fortalece o papel feminino em diversos segmentos da sociedade, a gente faz uma viagem gastronômica por Portugal na companhia das produtoras de vinho, que deixam sua marca de competência por onde passam.

Joana Santiago - Quinta de Santiago

Joana Santiago é o nome da Quinta de Santiago. Foto: Reprodução/Instagram

A história das mulheres da família de Joana Santiago no mundo do vinho começou com a iniciativa da sua avó, Mariazinha, que liderou a mudança da quinta, outrora apenas fornecedora de uvas, para uma produtora de vinho. E foi Joana que, com um trabalho duro, fez a alvarinho portuguesa começar a brilhar em terras lusitanas e muito além.

Susana Esteban - Alegrete 1375

Susana Esteban foi a primeira mulher a receber o título de melhor enóloga de Portugal. Foto: Reprodução/Instagram

A espanhola radicada em Portugal foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de maior prestígio na cena de vinhos em Portugal: o de melhor enólogo eleito pela revista dos vinhos. Depois de trabalhar como em casas renomadas como a Quinta do Crasto, decidiu trilhar seu próprio caminho no Alentejo, mais precisamente em Portoalegre. Hoje, comanda a Alegrete 1375, que produz vinhos de nicho.

Justina Teixeira - Quinta da Barca

Justina Teixeira produz vinhos no Douro. Foto: Reprodução/Instagram

Justina não pensava em uma carreira no vinho até ter que assumir os negócios do pai e se apaixonar pelo universo da bebida de Baco. Hoje, é um dos destaques no Douro da sua Quinta da Barca é a linha Busto, com vinhos elegantes e diversificados.

Filipa Pato - Filipa Pato & William Wouters

Filipa Pato é um nome forte do vinho em Portugal e no Brasil, em especial. Foto: Divulgação/Porto a Porto

A primogênita de um dos enólogos mais queridos de Portugal - e do Brasil - alçou voo solo e hoje é uma das profissionais do vinho mais respeitadas do mundo. Na Bairrada, na propriedade vizinha do pai, produz seus vinhos "sem maquiagem", como gosta de reforçar, ao lado do marido William Wouters. Destaque para os espumantes e brancos, sucesso absoluto na região.

Maria João Pato - Aka Duckman

Maria João Pato segue o legado da família com muita criatividade. Foto: Reprodução/Instagram

A caçula de Luis Pato trouxe uma injeção "novidadeira" ao trabalho do enólogo e é conhecida por suas experimentações na área do vinho. Com a marca Aka Duckman, tem produção de pét-nat e rótulos divertidos, como o Duckman Quaaaq Quaaaq ou o Duckman Blaaaa Blaaaa Blaaaa.

Teresa Dias - VolteFace

Teresa Dias está à frente da VolteFace. Foto: Reprodução/ Instagram

De família produtora de vinho, Teresa Dias se entrelaçou à psicologia antes de ser seduzida pelas raízes e abraçar a enologia. Qual não foi sua surpresa quanto seus familiares decidiram vender a propriedade em Montemor-o-Novo. Obstinada e com know-how de sobra, ela apostou as fichas na sua VolteFace, reconhecida por uma máscara que desvela vinhos de alta qualidade no Alentejo.

