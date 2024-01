Que os vinhos de Portugal são uma referência, não é novidade. Mas, você conhece a excelência do queijo lusitano? De leite de vaca, ovelha ou cabra, são nada menos do que 11 denominações de origem e mais dos requeijões, que se assemelham a brasileira ricota. Ainda há um queijo na lista de Indicação Geográfica, o Mestiço de Tolosa, da região do Alentejo.

Nesse Dia Internacional do Queijo, a gente faz uma viagem gastronômica com o Paladar para conhecer o produto de cinco regiões que fazem sucesso, seja nas tascas, onde sempre é possível parar beliscar um queijinho com um bom vinho, seja como ingrediente nos pratos da alta gastronomia.

Queijo da Serra da Estrela DOP

Queijo da Serra da Estrela. Fot: Divulgação

Talvez o queijo da Serra da Estrela seja o mais conhecido fora das terras lusitanas. Como o próprio nome entrega, é produzido na região serrana de Portugal, na Beira Interior, com temperaturas mais amenas, quase na fronteira com Espanha.

É feito a partir de leite de ovelha e passa por um processo de cura. Com um interior tenro e amanteigado, combina bem com os chamados vinhos licorosos, cujo dulçor quebra a potência do sabor marcante.

A sua maciez é tanta que pode ser servir com colher, de preferência acompanhado de pão fresco. Como dizem o portugueses, é um queijo perfeito para barrar, ou seja, passar sobre pães ou torradinhas.

É considerado um dos queijos mais antigos de Portugal, com registros do modo de produção do século XII.

O Queijo do Azeitão DOP, na região de Lisboa, é produzido pelo mesmo método e foi introduzido em Setúbal por produtores da Beira Interior que migraram para a zona, que tem como diferencial a proximidade com o Oceano Atlântico.

Produzido em Setúbal , pertinho de Lisboa, é feito em um processo muito semelhante ao queijo da Serra, apesar das ovelhas viverem em uma área bem próxima ao mar, com influências do Atlântico.

Por suas características, pode ser servido antes da sobremesa com um bom vinho generoso - como o moscatel licoroso também de Setúbal.

Também cai muito bem com pão e torradas para acompanhar uma boa taça de vinho tinto.

Queijo de Nisa DOP

Queijo de Nisa. Foto: Receitas do Alentejo

No mapa dos queijos, o de Nisa é o representante do Alto Alentejo e ganha esse nome devido ao seu local de origem, um pequeno vilarejo da região.

O produto é obtido a partir de leite cru de ovelha, da raça regional Merina Branca. É um queijo curado, de pasta semi-dura e cor branca amarelada.

Faz uma ótima parceria com vinhos tintos e encorpados e cai lindamente em uma boa tábua de frios.

Queijo São Jorge DOP

Saímos do continente diretamente para os Açores, onde o queijo que reina absoluto é feito a partir de leite de vaca cru. O método, aliás, é o mesmo usado na produção do brasileiríssimo e premiado queijo da Canastra. E, não por mera coincidência.

A região da serra mineira recebeu um grande fluxo de açorianos nos idos de 1800 e o passaram a produzir queijo nos mesmos moldes.

Queijo Serpa DOP

O método de produção do queijo Serpa DOP envolve algumas curiosidades ligadas a crenças religiosas. O corte deve ser feito com apenas quatro movimentos e o pano usado para a filtragem deve ser dobrado 40 vezes.

Da região do Alentejo, é feito de leite cru de ovelha e submetido a uma cura mais longa, que o deixa com uma casca mais firme e o interior macio e amanteigado, em um tom amarelo dourado.

Queijo de Cabra Trasmontano DOP

É feito a partir de leite cru de cabra, de raça uma raça característica da região de Trás-os-Montes, a Serrana.

Com uma produção super artesanal e centenária, é um queijo curado, de pasta extra-dura de cor branca e com uniformidade, com um sabor levemente picante.

Por isso, vai muito bem com geléias de frutas vermelhas ou figo, acompanhado de vinhos tintos com corpo.

