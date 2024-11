A gala da oitava edição do The Best Chef Awards será nesta quarta-feira (6), com o anúncio dos melhores chefs do mundo a partir das 20h de Dubai (13h no Brasil). O Paladar acompanha todos os detalhes da noite, que traz grandes expectativas para os chefs brasileiros.

O convite a nomes como Kazuo Harada (Kazuo) e Janaína Torres (A Casa do Porco), por exemplo, que não estavam na lista do ano passado, serve de indício para o aumento da presença verde-amarela na premiação. Outra brasileira que pode ser destacada é Lara Espírito Santo, radicada em Lisboa, onde comanda o SEM, ao lado de George McLeody.

Na lista do ano passado, com 100 vencedores, estão Alex Atala (17º), Manu Buffara (19º), Alberto Landgraf (40º), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (74º) e Helena Rizzo (94º).

Diferente do que acontecia nos anos anteriores, não haverá lista dos 100 melhores. Não à toa, o evento deste ano foi batizado de (R)Evolução.

Serão anunciados apenas os três chefs mais votados. Os demais entram em um ranking com distinções de uma, duas e três facas, essa última distinção aplicada aos indivíduos e mais destacados pelo júri, formado por 560 pessoas, entre chefs, jornalistas e amantes da boa gastronomia.

PUBLICIDADE

Está curioso (a) para saber quem serão os destaques do The Best Chef Awards? Acompanhe todos os detalhes pelo Instagram e no site do Paladar.