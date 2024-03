Janaína Torres é eleita a melhor chef mulher do mundo por ranking internacional

Janaína Torres Rueda, comandante do Bar da Dona Onça e d’A Casa do Porco, foi eleita nesta quinta-feira (21) a melhor chef feminina do mundo pelo The World’s 50 Best.

No anúncio do prêmio, a organização destacou que Janaína é “uma empreendedora por natureza” e que “seu impacto no mundo da culinária é o que levou à sua escolha como Melhor Chef Feminina de 2024″.

Em 2023, Janaína já havia sido eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo 50 Best. Sócia de outros estabelecimentos, como a lanchonete de cachorro-quente Hot Pork, Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, a empresária é reconhecida como um dos maiores expoentes da culinária brasileira.

Esta é a segunda vez que o prêmio fica nas mãos de uma brasileira, a chef Helena Rizzo conquistou a nomeação em 2014.

Carreira de sucesso

Comprometida com causas sociais e gastronômicas, a chef trabalhou como voluntária na criação do “Cozinheiros pela Educação”, a convite do Governo do Estado de São Paulo. O projeto incluiu aulas com as cozinheiras da rede pública de educação.

Janaína Torres Rueda durante a premiação Foto: Divulgação: Latin America’s 50 Best Restaurants

Com o fechamento de inúmeros restaurantes na pandemia de Covid-19, Janaína reuniu chefs e executivos da indústria da alimentação para a campanha “SOS”, que conquistou benefícios do governo federal e freou o número de demissões no ramo da gastronomia.

Os cardápios de Torres Rueda refletem principalmente a busca por sustentabilidade, pela união de colegas latino-americanos e para que haja cada vez mais gente feliz à mesa. “Somos responsáveis pela felicidade de quem entra nos nossos restaurantes. Amo ser cozinheira, amo minha profissão e quero continuar fazendo pessoas felizes através da minha comida”, disse Janaína em entrevista ao Paladar em 2023.