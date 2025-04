Adeus, CLT: Conheça franquias a partir de R$ 20 mil para deixar emprego e ter seu próprio negócio

Para quem deseja sair do regime CLT e empreender, o mercado de franquias surge como uma oportunidade promissora.

Veja mais abaixo uma lista de 12 franquias no formato presencial ou home office, com investimento inicial a partir de R$ 20.000.

Mas, antes de pedir demissão, é importante analisar se você realmente tem perfil e está preparado para empreender. Confira aqui um guia com perguntas essenciais para fazer essa avaliação.

Quer desistir da CLT para empreender? Avalie bem a situação antes da decisão e busque oportunidades. Foto: Krakenimages.com - stock.adobe.com

PUBLICIDADE Segundo Cristiano Correa, vice-presidente da vertical de Gestão do Ecossistema 300 Franchising, ter um empreendimento próprio pode representar um caminho para maior independência financeira. “Empreender é a oportunidade de construir algo próprio, ter autonomia nas decisões e buscar um crescimento financeiro que, muitas vezes, o emprego CLT não proporciona” afirma.

O especialista alerta, no entanto, que é preciso planejar bem. “Com um modelo bem estruturado e suporte adequado, é possível reduzir os riscos do empreendedorismo e multiplicar seus rendimentos. Vemos diariamente histórias de pessoas que trocaram a segurança do emprego formal por um negócio próprio e, com planejamento e dedicação, conquistaram independência e resultados superiores ao que tinham no mercado tradicional”, afirma.

Opções para quem deixou a CTL e quer empreender

As opções abaixo são apenas sugestões de mercado e não constituem uma recomendação da reportagem. Os dados são responsabilidade das empresas.

1. Jan Pro

Limpeza comercial.

Publicidade

Investimento inicial total estimado: A partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: De R$ 4.000 a R$ 30.000 (dependendo do modelo)

Lucro médio mensal: 10% a 20%

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Prazo de contrato: 10 anos

Royalties/mês: 7%

Número de unidades em operação: 400

2. UCIup

Crédito imobiliário, operando com financiamento de imóveis residenciais e comerciais, consórcios e portabilidade de financiamentos. Tem modelo de home office.

Investimento inicial total estimado: R$ 24.800

Faturamento médio mensal: R$ 17.300

Lucro médio mensal: R$ 11.800

Prazo de retorno: 4 meses

Prazo de contrato: 3 anos

Royalties/mês: Mínimo de R$ 500 ou 5% do faturamento, o que for maior

Número de unidades em operação: 5

3. Vinho 24h

Rede de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem a necessidade de funcionários. Cada adega comporta até 90 garrafas e conta com uma tela de LED para veicular anúncios pagos.

Publicidade

PUBLICIDADE Investimento inicial total estimado: R$ 29.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Lucro médio mensal: R$ 10.885

Prazo de retorno: A partir de 14 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: R$ 597

Número de unidades em operação: 6 4. Namboo Franquia de marketplace (comércio eletrônico), permitindo que os franqueados se concentrem exclusivamente nas vendas, sem necessidade de gerenciar estoques. Investimento inicial total estimado: R$ 35.000

Faturamento médio mensal: R$ 80.000

Lucro médio mensal: 15%

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties/mês: 10%

Número de unidades em operação: 10

5. Dona Help

Serviços de limpeza residencial e empresarial. Também oferece outros serviços, como de cozinheira e passadeira. Tem modelo de home office.

Publicidade

7. Padrão Enfermagem

Agenciamento de profissionais de saúde, como enfermeiros e cuidadores, com a possibilidade de gerenciar o negócio remotamente.

Publicidade

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Lucro médio mensal: até 50%

Prazo de retorno: 18 meses

Prazo de contrato: 4 anos

Royalties: 8% do faturamento bruto

Número de unidades: 44

8. CleanNew

Higienização e conservação de estofados, com operação home office. O franqueado realiza os serviços com equipamentos especializados.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 30 mil

Lucro médio mensal: 30%

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: a partir de R$ 500/mês

Número de unidades: 53

9. GraalSeg

Segurança e medicina do trabalho, com três formatos de operação e uma metodologia própria. O franqueado é responsável por vender os serviços em sua região.

Publicidade

Investimento inicial: R$ 65 mil

Faturamento médio mensal: R$ 75 mil

Lucro médio mensal: 20% a 40%

Prazo de retorno: 9 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: R$ 1.500/mês no primeiro ano

Número de unidades: 51

10. market4u

Mercados autônomos com operação 100% remota e sem atendentes.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Lucro médio mensal: 15% do faturamento bruto

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: 6% do faturamento bruto

Número de unidades: 2.185

11. Airlocker

Locação de armários para receber encomendas.

Publicidade

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Lucro médio mensal: até 70%

Prazo de retorno: até 25 meses (para 15 armários)

Prazo de contrato: 5 anos

Royalties: isento

Número de unidades: 128

12. Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino que oferece mais de 40 cursos profissionalizantes e de idiomas para crianças e adultos.