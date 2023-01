'Triste capítulo na história do Ministério Público', reagem procuradores à condenação de quadros da extinta Lava Jato Rio

O procurador Eduardo El Hage foi coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio.

A Associação Nacional dos Procuradores da República reagiu enfaticamente à decisão do Conselho Nacional do Ministério Público de punir dois ex-integrantes da extinta Operação Lava Jato no Rio por causa da divulgação no site do Ministério Público Federal de detalhes de uma denúncia que atribuiu ao ex-senador Romero Jucá, ao ex-ministro Edison Lobão e ao filho dele, Márcio Lobão, suposto recebimento de propinas de empreiteiras nas obras da usina de Angra 3.

A entidade classificou as sanções como 'injustas e desproporcionais'. O ex-coordenador do braço fluminense da Lava Jato, Eduardo El Hage, pegou suspensão de 30 dias. À procuradora Gabriela Góis Tavares foi imposta pena de censura.

"A punição representa um triste capítulo na história do Ministério Público brasileiro. Ela não atinge apenas os dois colegas punidos, mas a instituição como um todo, que caminha da transparência à opacidade", ressaltou a entidade em nota.

As sanções foram aplicadas pelo Conselhão do MP em julgamento realizado nesta segunda-feira, 19. Os conselheiros entenderam que os procuradores 'violaram o sigilo funcional' ao repassarem informações para a divulgação da notícia antes do recebimento da denúncia pela Justiça Federal.

A entidade que representa os procuradores destaca que vai contestar a decisão do Conselhão, alegando que ela 'não fortalece o sistema de justiça e, menos ainda, a sociedade'.

A entidade diz manifestar 'irresignação, dor e pesar' com as punições impostas pelo Conselhão.

ANPR argumenta que o entendimento fixado pelo colegiado contraria o parecer da comissão processante, que concluiu pela absolvição dos procuradores julgados nesta segunda-feira, 19.

"E não poderia ser diferente: a divulgação de atos públicos, desprovidos de sigilo, é uma decorrência lógica da atuação do Ministério Público Federal, que deve estar sempre comprometida com o interesse da coletividade e com a transparência", argumenta a Associação Nacional dos Procuradores da República.

A entidade aponta ainda 'restrição indevida' do dever dos procuradores de 'informar à sociedade' sobre as medidas por eles adotadas. A ANPR considera que o resultado do julgamento desestimula 'a atuação independente de procuradores da República, ainda mais quando agem no estrito cumprimento de seu dever legal'.

Leia a íntegra da nota da ANPR

A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) manifesta irresignação, dor e pesar com a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que, de forma injusta e desproporcional, puniu dois colegas de Ministério Público Federal que atuavam na extinta Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro.

A deliberação do colegiado contraria o parecer da comissão processante, que concluiu pela absolvição de todos os acusados. E não poderia ser diferente: a divulgação de atos públicos, desprovidos de sigilo, é uma decorrência lógica da atuação do Ministério Público Federal, que deve estar sempre comprometida com o interesse da coletividade e com a transparência.

Mesmo que se possa aperfeiçoar a política de comunicação da instituição, para refletir melhor o nosso papel institucional e evitar maniqueísmos na descrição de pessoas e fatos que sejam objeto de nossa atuação, tal constatação não pode servir à restrição indevida do nosso dever de informar à sociedade as medidas que adotamos, nem desestimular a atuação independente de Procuradores e Procuradoras da República, ainda mais quando agem no estrito cumprimento de seu dever legal.

A punição representa um triste capítulo na história do Ministério Público brasileiro. Ela não atinge apenas os dois colegas punidos, mas a instituição como um todo, que caminha da transparência à opacidade. Não deixaremos de lutar para enfrentar essa injustiça e de reconhecer o trabalho dos nossos colegas, buscando, onde se fizer necessário, a reparação de uma decisão que não fortalece o sistema de justiça e, menos ainda, a sociedade.