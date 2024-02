É o mesmo caso de outro processo histórico que estamos presenciando neste exato momento: a transformação do mercado jurídico. Há alguns insights sobre os rumos que seguiremos nos próximos anos, mas também nos deparamos com diversos pontos em aberto, a serem definidos.

Recordo-me do início da minha trajetória profissional, no escritório em que atuo até hoje. Como tudo era físico, havia um enorme volume de processos. Publicadas no Diário Oficial, as notificações eram recortadas uma a uma e entregues por um serviço contratado especificamente para isso. Ou — pasmem! — estava aí a primeira “grande” tarefa de um estagiário: localizar as notificações publicadas em nome dos advogados da banca, recortá-las, colá-las em uma folha e passá-las para o responsável verificar as providências a serem realizadas e seu prazo.

Essas folhas ficavam guardadas em uma pasta preta (aquelas sanfonadas, tipo A-Z). Como sequer tínhamos computadores, tudo era anotado à mão, mas perfeitamente organizado. Era a tecnologia da época. Décadas depois, uma estrutura robusta de controladoria foi montada, com um sistema 100% alocado na nuvem e com informações em tempo real. Hoje, é quase inacreditável conceber que o modelo antigo dava certo.

Nos últimos anos, sobretudo a partir da pandemia, tivemos a aceleração da transformação digital. Um avanço civilizacional que, no universo da advocacia, representa mais agilidade, facilidade, transparência e economia de tempo para todas as partes. A inteligência artificial (IA), que ainda parecia algo distante, popularizou-se com o ChatGPT, passando a fazer parte da rotina de diversos profissionais. E os dados — e, principalmente, a leitura que fazemos deles — tornam-se cada vez mais decisivos.