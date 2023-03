Datena fecha com PDT de Ciro para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024

O apresentador José Luiz Datena. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O apresentador e jornalista José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, onde exibe elevados índices de audiência, fechou com o PDT de Ciro Gomes para concorrer à Prefeitura de São Paulo em 2024. A investida política de Datena mira a cadeira atualmente ocupada pelo emedebista Ricardo Nunes, que pode concorrer à reeleição.

Ao Estadão, o presidente da sigla, Carlos Lupi, confirmou que Datena é o nome do partido para concorrer ao cargo de prefeito de São Paulo. "O Datena se filiou há meses atrás, colocando seu nome à disposição para ser o candidato a prefeito pelo PDT. Ficamos bastante felizes e empolgados com esta decisão. Irá fortalecer o nosso partido e nossa causa, pois é um homem comprometido com as causas populares", afirmou.

A estratégia política do apresentador se dá um ano depois de ele anunciar que sairia candidato ao Senado, projeto que deixou de lado em outubro. Datena afirmou que a ação de 'grupos radicais' pesou em sua decisão de sair da disputa. Foi a quarta vez que Datena desistiu da carreira política.

Agora, segundo aliados, ele está mesmo decidido a alcançar o cargo de prefeito da maior cidade do País, que ele conhece bem.

A eleição promete ser acirrada. Além do atual prefeito, Datena - se entrar mesmo na disputa - poderá ter de enfrentar o deputado Guilherme Boulos, provável candidato do PT que deve concorrer solidamente escorado no apoio do presidente Lula.

Em 2022, o anúncio da candidatura de Datena se deu quando ele era filiado ao União Brasil. No entanto, o apresentador acabou deixando o partido de Luciano Bivar e se filiou ao PSC. Ele chegou a despontar como favorito à cadeira do Senado por São Paulo.

A primeira tentativa de Datena de entrar na política se deu em 2016, quando disputaria a Prefeitura de São Paulo pelo PP. Já em 2018, ele cogitou se lançar como candidato a uma vaga no Senado pelo DEM. Em 2020, foi cotado para vice-prefeito de São Paulo na chapa de reeleição de Bruno Covas (PSDB).