Desafios à prevenção e ao combate à corrupção sob perspectiva cosmopolita

Grande parte dos desafios da humanidade não se resolve eficazmente no plano interno. Reclamam o agir conjunto dos Estados nacionais as emergências ambientais, o subdesenvolvimento e a fome, a difusão de armas de destruição em massa, o terrorismo, a lavagem de dinheiro e o crime organizado.

Marcel Mascarenhas dos Santos e Pablo Bezerra Luciano Foto: Divulgação

Com o enfrentamento à corrupção não é diferente. Cada Estado deve desenvolver estratégias e métodos para preveni-la e combatê-la, fornecendo meios adequados aos seus órgãos policiais e judiciários. Mas isso é apenas o básico.

Estreitadas as fronteiras globais por meio do aperfeiçoamento das comunicações, do desenvolvimento dos sistemas financeiros e dos transportes de bens, valores e pessoas, as repercussões da criminalidade organizada também assumem caráter transnacional.

Quem lucra com a corrupção busca, em seguida, negócios com o objetivo de disfarçar a fonte e os fundos obtidos. Bem por isso, fóruns internacionais têm estimulado a adoção de medidas de cooperação tendentes a coibir práticas de lavagem de dinheiro.

Embora não seja entidade integrante do sistema de justiça, o Banco Central do Brasil está atento a essa realidade e vem trabalhando, dentro de suas competências, pela efetividade do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, considerando as melhores práticas internacionais, em especial as Recomendações do Grupo de Ação Financeira (GAFI), cuja integração ao nosso ordenamento decorre de compromissos internacionais.

Continua após a publicidade

As Recomendações são parâmetros para a edição de leis e regulamentos, e orientam os órgãos de apuração e persecução penal e administrativa, incluindo o Judiciário. A aderência às Recomendações fomenta a integridade no setor público e protege contra abusos as instituições do setor privado.

Nas últimas décadas, muito se avançou no Brasil no âmbito do sistema financeiro mediante fiscalização e imposição de deveres às instituições financeiras sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro, valendo destacar a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e o estabelecimento, a inúmeros agentes econômicos, de obrigações de identificação dos clientes, análise de transações financeiras e comunicação de operações suspeitas, na forma da Lei nº 9.613, de 1998.

Sob a diretriz dessa Lei, o Banco Central tem editado regras para obrigar as entidades supervisionadas ao cumprimento de preceitos antilavagem.

A Circular nº 3.461, de 2009, vinha cumprindo esse papel. Todavia, inovações tecnológicas e a oferta de novos serviços e produtos, especialmente por meio eletrônico, tornaram essa norma defasada, ainda mais se considerada a consolidação das Recomendações do GAFI em 2012 e a ampliação de seu escopo para alcançar medidas de combate ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa.

Assim, após consulta pública e interlocução com o COAF e outras instituições estatais, o Banco Central editou a Circular nº 3.978, em vigor desde 1º de outubro de 2020, que incorpora à sistemática de prevenção à lavagem do dinheiro e ao financiamento do terrorismo o princípio da Abordagem Baseada no Risco e as demais atualizações efetuadas pelo GAFI.

Com a nova regulação, menos prescritiva e mais principiológica, o cumprimento das obrigações pelas entidades supervisionadas e a fiscalização a cargo do Banco Central tornaram-se mais complexas, exigindo inteligência e investimento, mas se espera que induza a maior assertividade na apuração e repressão dos ilícitos associados à lavagem de dinheiro, de modo que nosso País venha a se destacar entre aqueles que contribuem no grande concerto cosmopolita contra a criminalidade transnacional.

*Marcel Mascarenhas dos Santos, advogado e um dos autores do livro Carreiras Típicas de Estado - Prevenção e Enfrentamento à Corrupção sob a Perspectiva Internacional

Continua após a publicidade

*Pablo Bezerra Luciano, procurador do Banco Central e um dos autores do livro Carreiras Típicas de Estado - Prevenção e Enfrentamento à Corrupção sob a Perspectiva Internacional