Elói Pietá sai do PT e reclama de falta de democracia no partido

O ex-prefeito de Guarulhos (SP), Elói Pietá, pediu desfiliação do PT nesta terça-feira, 23, e reclamou de falta de democracia na legenda. “O partido Republicano dos Estados Unidos está mais democrático do que o PT em Guarulhos, porque lá filiados e simpatizantes votam entre vários candidatos e aqui os filiados foram proibidos de votar”, afirmou à Coluna do Estadão. O diretório municipal do PT disse que respeita a decisão e rechaçou as críticas.

PUBLICIDADE Pietá já tinha levado a queixa à Justiça. Ele questionou a forma como o deputado federal Alencar Santana foi escolhido para ser o candidato petista a prefeito na cidade este ano. Argumentou que todos os 25 mil filiados na cidade deveriam escolher no voto, em vez de apenas 35 membros do diretório. “Como a Justiça não concedeu liminar e não havia prazo para julgamento, tive de me decidir. O tempo da Justiça é diferente do tempo da política e para eu concorrer por outro partido precisava primeiro me desfiliar”, explicou. Com a saída, o processo é extinto.

Ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá Foto: Divulgação/Elói Pietá

Apesar das críticas, ele nega estar saindo por protesto. “O que me moveu a me desfiliar do partido foi para ser candidato numa frente ampla que tem todas as condições de dirigir a cidade. Pela primeira vez tem uma frente ampla a espera de um candidato”, disse. O ex-petista não decidiu para qual sigla vai.

“Ajudei a criar o PT na cidade há 46 anos. Fui secretário geral nacional. Também fui vice-presidente da Fundação Perseu Abramo. Eu não mudei o que sou e o que penso. Agora vou passar um processo de consulta. Vou entrar num partido que esteja alinhado ao governo do presidente Lula. Tenho prazo até 6 de abril”, ressaltou.

PT diz que respeita decisão de Pietá mas rechaça acusações de falta de democracia

Após a publicação da matéria, o secretário de organização do diretório municipal respondeu ao contato da Coluna. Marks Oliveira disse que respeita a decisão de Elói Pietá, mas rebateu as críticas ao processo de escolha de candidatos no partido.

“O PT é o partido mais democrático que existe. Por isso a gente demora para tomar decisões, porque escuta todas as vozes e aperta todas as mãos. Na verdade o Alencar é que tem uma grande frente ampla”, rebateu.

Marks explicou que os 25 mil filiados elegem sua direção, com 46 membros. Dessa direção, 35 escolheram o Alencar Santana como pré-candidato do PT.

“O Alencar é um político jovem, aguerrido. Tem feito um excelente trabalho como vice-líder do governo Lula. Essas são algumas das características que fizeram dele o escolhido”, relatou.

A executiva do PT municipal tem reunião marcada para as 10h desta quarta-feira, 24, e deve se manifestar.

A Coluna do Estadão também procurou o deputado Alencar Santana para ele comentar o episódio, mas ele não se manifestou.