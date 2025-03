Cultura vê ‘inconsistência’ e bloqueia comitê após secretária falar em aval para gasto com campanhas

BRASÍLIA - O Ministério da Cultura determinou, temporariamente, a paralisação das atividades e o bloqueio de recursos do comitê de cultura do Amazonas após detectar indícios de irregularidades na atuação da estrutura, que é coordenada por uma ONG criada pela secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura. Um relatório técnico detectou “inconsistências”, “falhas expressivas” e problemas de transparência.

A medida foi oficialmente comunicada à entidade na noite de quinta-feira, 6, horas após a reportagem do Estadão apresentar à pasta de Margareth Menezes uma série de questionamentos sobre a atuação do comitê e da ONG Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia (Iaja).

A ministra Margareth Menezes com o secretário-executivo, Márcio Tavares, e a secretária dos comitês de cultura, Roberta Martins Foto: Filipe Araújo / Ministério da Cultura

PUBLICIDADE Cofundadora da ONG, Anne Moura foi gravada em uma reunião pressionando um ex-aliado que liderava a entidade a colocar a estrutura para funcionar em benefício do projeto eleitoral dela em 2024. Na gravação, a secretária do PT diz que ouviu da secretária Roberta Martins, do ministério, que os comitês montados pelo governo nos Estados tinham que ajudar as campanhas. A pasta afirma que a conversa citada não existiu. A atual presidente da ONG Iaja, Samara Pantoja, afirmou que apoia a decisão do ministério porque os atos do ex-presidente da entidade precisam ser investigados. Ela diz que Marcos Rodrigues “tomava decisões sem consultar os demais membros do comitê ou direção” e que essa conduta, somada a denúncias de assédio moral, levou à exclusão de Rodrigues, em dezembro. Ele estava no posto desde 2020.

Publicidade

Marcos Rodrigues, por sua vez, afirma que todas as decisões eram tomadas na presença de gestoras que estavam e continuam nos quadros da entidade, como Aline Rocha Ponchet, diretora financeira, e de Anne Moura, que participava das reuniões. “Tudo passava pela mesa dela (Anne)”, afirma.

Margareth Menezes com Marcos Rodrigues, em Brasília, em abril de 2024; ele presidiu a ONG Iaja por quatro anos e gravou a secretária do PT, Anne Moura, fazendo pressão para uso da estrutura em benefício eleitoral Foto: Filipe Araújo/Ministério da Cultura

Um parecer apontando uma série de inconsistências e indícios de irregularidades no comitê do Amazonas havia sido produzido pela área técnica do ministério ainda na tarde de 28 de fevereiro. O documento só seguiu a tramitação no dia 6.

Esse parecer, ao qual a reportagem teve acesso, identificou problemas de transparência e de efetividade das ações, além de uma “desconexão” das atividades com os eixos estratégicos do Programa Nacional de Comitês de Cultura (PNCC).

As observações são referentes a uma análise preliminar de um relatório de atividades enviado em dezembro pelo comitê sobre o trabalho realizado entre abril e setembro do ano passado. Os principais trechos do relatório:

Publicidade

“Na análise ainda em execução já foi possível identificar inconsistências e lacunas que comprometem a transparência e a efetividade das ações. As atividades foram executadas apenas parcialmente, sem comprovação adequada, dificultando a avaliação de seus impactos. Além disso, há registros de atividades duplicadas, tornando inviável a verificação e o enquadramento correto dentro das linhas de ação do PNCC”;

“Destaca-se ainda a ausência de informações detalhadas sobre o público-alvo, os temas abordados e o alcance territorial das ações, bem como a falta de comprovação do número de participantes. Algumas atividades com número expressivo de participantes como ‘3000 pessoas sensibilizadas’ não apresentam nenhuma comprovação”;

“Outro ponto crítico é a desconexão das atividades realizadas com os eixos estratégicos do PNCC, que incluem mobilização social, formação em direitos e políticas culturais, apoio à elaboração de projetos e parcerias, além da comunicação social e difusão de informações sobre políticas culturais”;

“Surgem ainda falhas expressivas relacionadas à gestão interna do Comitê de Cultura do Amazonas, como dificuldades de atuação em rede, conforme Termo de Execução em Rede, que garante a interiorização das ações do PNCC, evidenciando a necessidade de aprimoramento nos processos organizacionais, na supervisão das atividades e na garantia de que as ações estejam alinhadas aos objetivos do programa”.

O comitê do Amazonas é controlado por Anne Moura, que foi candidata a vereadora de Manaus em 2024. Embora ela não tenha cargo na ONG, a secretária do PT participa das atividades da organização, é apresentada como cofundadora do Iaja em agendas, tem conteúdos republicados pela página oficial da entidade e mantém pessoas de sua confiança em cargos de diretoria.

Além disso, a diretora financeira da ONG, Aline Ponchet, e o assessor de comunicação do comitê de cultura, Paulo Moura, trabalharam na campanha dela a vereadora. Apesar de todos os vínculos, o parecer técnico ressalta que Anne Moura “não faz parte do corpo diretivo” da ONG, “não tendo, portanto, autoridade para interferir nas ações do comitê”.

Perfil oficial da ONG Iaja distribui conteúdos de Anne Moura, dirigente do PT Foto: Reprodução

Na gravação de uma conversa com ex-aliado, revelada pelo Estadão, ela reclama da participação de uma adversária eleitoral em atividade do comitê de cultura e diz que os contemplados pela política pública precisam ser “artistas parceiros” e “combinados na política”.

Publicidade