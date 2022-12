Flávio Dino diz que tentativa de invasão do prédio da PF é ‘inaceitável’

BRASÍLIA - O senador eleito Flávio Dino, anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como próximo ministro da Justiça e Segurança Pública, foi ao Twitter condenar a tentativa, por parte de manifestantes bolsonaristas, de invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília nesta segunda-feira, 12.

“Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política”, escreveu o senador no Twitter.

Leia também Diplomação no TSE: Lula exalta frente ampla em discurso de diplomação e projeta gestão além do PT

Os atos ocorrem no dia da diplomação de Lula e após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante por práticas ilícitas em atos antidemocráticos. Foto: Wilton Junior/Estadão

Manifestantes também queimaram ônibus e carros na noite desta segunda-feira. Os atos ocorrem no dia da diplomação de Lula e após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante por práticas ilícitas em atos antidemocráticos.

Inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 12, 2022

Dino afirmou há pouco, em sua conta no Twitter, que a segurança de Lula está garantida e que as medidas de responsabilização jurídicas prosseguirão, nos termos da lei.

O ex-governador maranhense afirmou que tem dialogado com o governo do Distrito Federal, “a quem compete a garantia da ordem pública em Brasília, atingida por arruaças políticas”.