Tribunal de Contas libera edital para instalar câmeras no Centro de SP

O Tribunal de Contas do Município (TCM) de São Paulo liberou, por unanimidade, o edital do programa Smart Sampa, que prevê a instalação de 20 mil câmeras de segurança pela cidade, das quais 2,5 mil estarão no centro. Tratada como um dos principais trunfos eleitorais do prefeito Ricardo Nunes, a ação foi paralisada pela Corte em dezembro do ano passado devido a questionamentos sobre a condução do pregão eletrônico e o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) busca alianças para se reeleger em 2024 Foto: Reprodução

Com o equipamento, capaz de reconhecer o rosto das pessoas, a Prefeitura projeta redução da criminalidade, sobretudo dos furtos e roubos na região da cracolândia, um dos principais pontos de crítica a Nunes.