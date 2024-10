Pesquisa Atlas em São Paulo: Nunes tem 54,8% e Boulos, 42,2% no segundo turno

Entre os eleitores que votaram em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno das eleições, 84,4% declararam voto em Ricardo Nunes, enquanto 11,1% devem votar em Guilherme Boulos. O cenário se inverte em relação à população que depositou o voto em Tabata Amaral (PSB) na primeira etapa do pleito. Dos eleitores da deputada, 73,9% dizem ter a intenção de votar no psolista, enquanto 20,3% no emedebista.

A imagem de Nunes é melhor do que a de Boulos para os eleitores paulistanos. 45% dos entrevistados dizem ter uma visão positiva do atual prefeito, enquanto para 44% essa imagem é negativa. Por sua vez, 40% dos entrevistados do levantamento avaliam que a imagem do deputado federal é boa, ante 59% que têm uma percepção oposta sobre o psolista.