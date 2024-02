PF faz operação contra suspeitos de usarem IA para criar áudio e difamar prefeito de Manaus

Em dezembro do ano passado, professores realizaram uma manifestação em frente à prefeitura de Manaus pelo não pagamento do abono do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). No dia seguinte ao protesto, um áudio supostamente atribuído a David Almeida, no qual o mandatário proferia insultos aos professores, passou a circular nas redes sociais.

Uma investigação da PF foi iniciada e logo foi constatado que o áudio não era autêntico e havia sido produzido com ferramentas de inteligência artificial. As diligências conseguiram identificar o sistema e o local no qual o áudio foi produzido, o autor do material e os responsáveis pela propagação da peça nas redes sociais.