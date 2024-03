Relatório de morte de policiais e adicional de insalubridade: projetos de segurança avançam na Alesp

Dos projetos aprovados na comissão, um prevê a criação de um Relatório de Vitimização dos Agentes de Segurança Pública. De acordo com o autor da proposta, Major Mecca (PL), o documento servirá para coletar e analisar eventos que vitimaram policiais militares e civis, policiais técnico-científicos, guardas municipais e agentes da Secretaria da Administração Penitenciária e da Fundação Casa.

O relatório, que deverá expor os casos em que policiais foram mortos, vai incluir “as circunstâncias em que ocorreram as mortes, breve síntese, período (dia ou noite), ambiente (externo ou não) etc”. O objetivo do projeto de lei é permitir a análise fidedigna desses caos, para entender, por exemplo, as “ocorrências que propositadamente foram ‘maquiadas’ por infratores”.