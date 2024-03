Relembre o assassinato de Marielle Franco e entenda por que investigação demorou seis anos

E neste domingo, 24 de março, seis anos depois do assassinato e cinco dias após a homologação da delação de Lessa, a investigação se aproxima de um desfecho, com a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão e do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Domingos Brazão, suspeitos de serem os mandantes, e do delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio e teria atuado para proteger os irmãos. As defesas de Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa negam participação deles no crime. Procurada, a defesa de Chiquinho não se manifestou, mas no último dia 20, o deputado se disse “surpreendido por especulações que buscam lhe envolver no crime”.

Em coletiva de imprensa depois da prisão, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que durante cinco anos as investigações conduzidas prioritariamente pela Polícia Civil do Rio foram “infrutíferas”, ao mesmo tempo em que agentes envolvidos no crime “lograram obstruir o avanço das investigações”.