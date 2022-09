Sabatina ‘Estadão’/FAAP recebe Simone Tebet nesta segunda-feira

A candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) participa nesta segunda-feira, 19, de sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a FAAP. A entrevista começa às 10 horas e será transmitida pelos canais oficiais do jornal e pela Rádio Eldorado. A mediação será conduzida por Luciana Garbin, professora da FAAP e editora-executiva do Estadão.

A senadora chega à reta final da disputa presidencial empatada com Ciro Gomes (PDT) nas pesquisas eleitorais, com índice de intenções de voto beirando os 10%. Na Média Estadão Dados, ela tem 5%. Ela ganhou reconhecimento nacional em 2021, quando participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no rodízio da bancada feminina do Senado. É ex-prefeita de Três Lagoas (MS) e ex-vice-governadora de Mato Grosso do Sul.

Simone Tebet é ex-prefeita de Três Lagoas (MS) e ex-vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Foto: Adriano Machado/Reuters

Na última sexta-feira, 16, a sabatina receberia o presidente Jair Bolsonaro (PL), mas o candidato à reeleição recusou o convite para o evento. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também informou que não comparecerá à sua entrevista, marcada para 20 de setembro. Debates propositivos substituem a presença dos candidatos.

O próximo presidenciável a ser recebido pela iniciativa do Estadão/FAAP é Ciro Gomes, na quarta-feira, 21.