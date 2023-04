Cracolândia: usuários de drogas saqueiam farmácia e mercado no centro de SP; veja vídeos

Usuários de drogas invadiram e saquearam uma drogaria e um mercado na Avenida São João, no centro de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. O grupo havia acabado de ser retirado do local em que estava na Cracolândia por uma ação de zeladora.

Desde o ano passado, quando houve dispersão dos dependentes químicos após operação policial, a região tem visto uma escalada de transtornos, com aumento de roubos, migração de bancas de venda do tráfico e sujeira nas ruas. As gestões de Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governo estadual, e a de Ricardo Nunes (MDB), da Prefeitura, anunciaram novos planos para resolver o problema da Cracolândia, mas a recorrência de crimes e tumultos no centro tem elevado a pressão sobre o poder público por respostas rápidas.

Apesar do terror, segundo relataram funcionários da Drogaria SP ao Estadão, nenhum deles se feriu. O grupo ainda saqueou um minimercado ao lado, mas em número menor. A Secretaria da Segurança Pública diz que reforçou o policiamento na região.

“Só não entraram aqui porque abaixamos a porta de vez”, diz o cozinheiro Adenilson Santos da Silva. Funcionário do restaurante em frente à drogaria, ele e os colegas viram o grupo carregando o que podia da farmácia.

O saque ocorreu por volta das 8h, quando o restaurante ainda estava abrindo. “Se fosse na hora do almoço seria pior”, diz Silva.

Por volta das 15h30, os funcionários da Drogaria SP ainda trabalhavam na limpeza da loja e na arrumação do que foi destruído. A empresa não quis se manifestar, mas confirma que não houve feridos.

Ao lado da drogaria, uma unidade móvel da Polícia Militar fazia guarda desde a manhã. Em frente, na Praça Júlio de Mesquita, viaturas da Guarda Civil Metropolitana também estavam no local.

A Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Militar reforçou o policiamento na área central de São Paulo nesta sexta-feira. “Equipes realizam buscas para localizar os autores das invasões a comércios na área central, ocorridos nesta manhã, após ação de zeladoria realizada por agentes da Prefeitura na região.”

Funcionários consertam porta de farmácia saqueada no centro de São Paulo.

Ainda segundo a SSP, “a 1ª Seccional e os distritos policiais da região central estão à disposição dos representantes dos estabelecimentos para registrar os fatos”. “As imagens veiculadas pela imprensa são analisadas pelas equipes de investigação, que trabalham para identificar e individualizar a conduta de cada um.”

Já a Prefeitura disse que a GCM participou ontem, em conjunto com as polícias Militar, Civil e a Subprefeitura da Sé, de ação de zeladoria e desobstrução de ruas, que são feitas diariamente na região. Disse que a Guarda, em parceria com a PM e a Civil, ajudou na prisão de quatro suspeitos, mas não esclareceu se eles haviam sido identificados como parte do grupo que fez o saque.

“Durante a ação, um grupo de pessoas invadiu uma drogaria, saqueando alguns produtos da loja. A GCM imediatamente controlou a situação. Não houve confrontos, nem feridos, nem condução de pessoas ao DP por parte da GCM”, acrescentou o Município.

Segurança foi reforçada após saques no centro na manhã desta sexta-feira.

Casos como esse não são raros na região da Cracolândia, que se deslocou da Rua Helvetia para as ruas de Santa Ifigênia. A cada ação rotineira de limpeza das vias, a peregrinação dos usuários recomeça.

A mudança de local da Cracolândia vem sendo alvo de reclamações de comerciantes locais. No último domingo, os usuários de drogas atearam fogo a sacos de lixo. A polícia foi hostilizada ao chegar no local.

Reforçar o policiamento no centro, reformular o centro de atendimento para usuários de álcool e drogas, mais leitos de internação e aluguel social a quem passou pelo tratamento em equipamentos municipais estão entre as estratégias anunciadas pelo Estado e pela Prefeitura em janeiro para a Cracolândia. Muitas das medidas já foram adotadas por gestões anteriores, mas não conseguiram solucionar o problema.