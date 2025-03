Homem é baleado durante tentativa de assalto em Pinheiros; bairro tem aumento no nº de roubos

Um homem de 40 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite de quinta-feira, 6, na Rua Capote Valente, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Ele foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas, onde permaneceu internado. O Estadão entrou em contato com o hospital para averiguar o estado de saúde da vítima e aguarda retorno.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem relatou a policiais militares que foi abordado por um motociclista armado, que anunciou o assalto. Neste momento, ele teria entrado em luta corporal com o criminoso, que atirou e fugiu em seguida, sem levar nenhum pertence da vítima.

Tentativa de latrocínio aconteceu na Rua Capote Valente, em Pinheiros, uma das vias com maiores registros de roubos no bairro. Foto: Reprodução/Google Street View

PUBLICIDADE “A perícia foi acionada e o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 14° Distrito Policial (Pinheiros), onde é investigado", informou a SSP. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que, em janeiro de 2025, houve um aumento de 20% dos roubos em Pinheiros, um dos bairros mais visados pelos criminosos que se passam por falsos entregadores, em relação ao mesmo mês no ano passado.

Publicidade

Questionada pela reportagem, a SSP disse que “intensificou suas ações de enfrentamento à criminalidade, com foco especial nos crimes violentos, investindo em tecnologia e reforçando as equipes de patrulhamento com base nas estatísticas e nas denúncias da população”.

A pasta ressalta que “na área da 3ª Delegacia Seccional (Oeste), que inclui o bairro de Pinheiros, os roubos registraram queda de 3,32%, enquanto o número de prisões aumentou 14% em janeiro de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado”. Também cita que “36 armas de fogo ilegais foram apreendidas” e que a mulher conhecida como “Mãinha do Crime”, supostamente financiadora de crimes de latrocínio na capital, foi presa.

Foram 271 registros de assaltos em Pinheiros em janeiro de 2025, ante 225 no mesmo mês do ano passado. A alta, a maior entre os bairros com mais roubos, colocou o distrito como o segundo com mais assaltos em janeiro, atrás apenas do Campo Limpo, na zona sul, com 309 ocorrências. Abaixo, aparecem Capão Redondo (269), também na zona sul, além de Campos Elíseos (235) e Sé (226), no centro.

O crescimento dos roubos no começo deste ano em Pinheiros é mais acentuado do que o registrado no ano passado (5,29%), quando o cenário que se viu na região já foi na contramão de uma queda de 15% dos assaltos notificados na cidade.

Publicidade

Os altos números de roubos em Pinheiros preocupam sobretudo pela possibilidade deste tipo de crime evoluir para latrocínio, modalidade que no ano passado cresceu 23,2% na capital paulista.

Em janeiro, um jovem foi baleado e morto em Pinheiros durante um roubo de celular. Vitor Rocha e Silva tinha 23 anos, era de Uberlândia, Minas Gerais, e estava em São Paulo a passeio com o namorado. O crime aconteceu na Rua Joaquim Antunes, uma das mais visadas por assaltantes, assim como a Capote Valente, onde o homem foi baleado nesta quinta-feira.

O Radar da Criminalidade, plataforma do Estadão que mapeia roubos e furtos na capital paulista, com base em dados da SSP, aponta 33 crimes na rua Capote Valente e em suas proximidades em janeiro deste ano, uma alta de 6,5% em relação a 2024.