Pinheiros, Perdizes e mais: quais foram os dez distritos com maior registro de roubos em São Paulo?

Por dia, ao menos 11 pessoas foram vítimas de assaltos em fevereiro na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Com 331 roubos registrados, alta de 2,5% ante o mesmo período do ano passado, essa foi a região da capital paulista com mais ocorrências registradas no mês, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP).

Perdizes, também na zona oeste, e Campo Limpo, na zona sul, são os outros dois distritos com mais roubos em fevereiro (267 casos cada). Mas ambos tiveram quedas (de 6,3% e 11%, respectivamente) ante o mesmo mês de 2024, seguindo a tendência da cidade, que teve redução de 15,7% nos assaltos em fevereiro.

Radar da Criminalidade Sua rua é perigosa? Consulte em mapa interativo

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) defende que a comparação entre bairros de diferentes regiões “não é adequada, pois cada área possui características sociais e geográficas distintas”. A prática, porém, é reconhecida por pesquisadores para acompanhar as dinâmicas criminais na cidade.

Moradores de Pinheiros pedem por mais segurança no bairro após crescimento de roubos e assaltos. Foto: Felipe Rau/Estadão

A pasta acrescentou que investe “constantemente no fortalecimento da segurança pública, com ampliação do efetivo policial, além de incorporar novas tecnologias e recursos que possibilitem ações mais eficazes para reduzir a criminalidade e melhorar os indicadores de segurança” (mais abaixo).

Publicidade

Quais foram as regiões com mais roubo em fevereiro em São Paulo?

Metade dos distritos com mais assaltos está no centro expandido da capital. Para especialistas, o celular tem se consolidado como o principal alvo dos ladrões, diante da possibilidade de usar os telefones para fazer transferências de dinheiro via Pix ou outros aplicativos bancários.

Esse perfil de assalto faz os bairros de classe média e classe média alta ou aquelas ruas com maior movimentação de pessoas atraírem mais bandidos. Nas áreas mais centrais, como Sé, Campos Elíseos e Consolação, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) conseguiu reduzir expressivamente o número de crimes patrimoniais com reforço do policiamento. Essa diminuição, porém, não se distribuiu de forma uniforme pela capital e parte dos especialistas acredita que possa ter havido migração dos assaltantes para outros bairros centrais, como Perdizes e Pinheiros:

Pinheiros (14º Distrito Policial) registrou 331 roubos em fevereiro, alta de 2,5% ante o mesmo período de 2024; Perdizes (23º DP) registrou 267 roubos em fevereiro, queda de 6,3%; Campo Limpo (37º DP) registrou 267 roubos em fevereiro, queda de 11%; Capão Redondo (47º DP) registrou 251 roubos em fevereiro, queda de 22,1%; Campos Elíseos (3º DP) registrou 212 roubos em fevereiro, queda de 40,1%; Sé (1º DP) registrou 189 roubos em fevereiro, queda de 16,7%; Parque Santo Antônio (92º DP) registrou 187 roubos em fevereiro, alta de 19,9%; Consolação (4º DP) registrou 160 roubos em fevereiro, queda de 56,4%; Santo Amaro (11º DP) registrou 152 roubos em fevereiro, queda de 7,3%; Pari (12º DP) registrou 141 roubos em fevereiro, alta de 17,5%.

Publicidade

Porcentualmente, as maiores altas de roubos em fevereiro foram na Vila Alpina (63%), com 75 casos, no Parque São Lucas (51%), com 74 ocorrências, e na Vila Maria (50%), com 57 registros.

Por outro lado, apresentaram as maiores reduções os distritos do Parque Novo Mundo (-57,8%), com 27 casos, da Consolação (-56,4%), com 160 ocorrências, e de Campo Grande (-50,7%), com 36 registros.

Pinheiros teve recorde de roubos para a região no ano passado

Os furtos até caíram 21,3% em fevereiro em Pinheiros, mas os roubos avançam desde o ano passado, quando a região viu os assaltos subirem 5,3%, na contramão da queda de 15% apresentada na cidade. O distrito atingiu o recorde de casos de roubo para a região no ano (3,5 mil) e foi o 3º com mais ocorrências desse tipo em 2024.

Abordagens à mão armada chamam atenção. Em março, um homem de 55 anos foi baleado durante assalto dentro de uma padaria na Rua Simão Álvares. O caso aconteceu um dia após outro homem ser baleado em tentativa de assalto na Rua Capote Valente.

Publicidade

PUBLICIDADE Os altos números de roubos em Pinheiros preocupam sobretudo pela possibilidade deste tipo de crime evoluir para latrocínio (roubo seguido de morte), modalidade que no ano passado cresceu 23,2% na capital paulista. Em janeiro, quando Pinheiros teve o maior aumento de roubos entre os bairros do topo da lista (20,4%), um jovem de 23 anos foi morto em assalto na região. “Perdi o amor da minha vida por um telefone”, disse ao Estadão Felipe Lobato, namorado da vítima. Conforme a Secretaria da Segurança, houve reorientação do policiamento na zona oeste, com reforço das operações de patrulhamento e fiscalização, “especialmente em áreas mais vulneráveis, como centros comerciais e as principais vias de circulação”.

“Como resultado desses esforços, entre janeiro e fevereiro de 2025, as forças policiais prenderam e apreenderam 1.064 infratores na região mencionada, um aumento de 14,9% em comparação com o mesmo período de 2024″, continua a pasta, em nota.