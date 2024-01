Avenida Presidente Wilson: leitora cobra conservação da via que está repleta de buracos

Reclamação de Olga Espinosa Croitor: “Quero denunciar o total descaso da Prefeitura de São Paulo com a conservação da Avenida Presidente Wilson, que se encontra em péssimo estado. Está cheia de buracos, com pedaços de asfalto em desnível, um verdadeiro pesadelo para os carros e motos, sendo que os caminhões, que são muitos, trafegam frequentemente pela contramão para desviar das crateras.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “Uma equipe da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) realizou uma vistoria e adicionou a via no cronograma do serviço de tapa-buraco. A Avenida Presidente Wilson faz parte do projeto de revitalização e drenagem da Prefeitura de São Paulo junto com o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Caetano do Sul. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) está finalizando as sondagens em campo para o início do planejamento das obras de drenagem e nova pavimentação.