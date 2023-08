Vila Madalena: leitora reclama de dificuldade de locomoção em calçadas do bairro

Cláudia Ramos se queixa de calçadas da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, onde idosos e pessoas com deficiência tem dificuldade para se locomover.

Reclamação de Cláudia Ramos: “Minha queixa é sobre as calçadas da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo. Cortaram as belas árvores, rebaixaram as guias e construíram rampas para facilitar a entrada dos carros, impossibilitando idosos e pessoas com deficiências de caminharem pelas calçadas. Existem fiscais que ameaçam multar quem coloca plantas e flores para humanizar os passeios, mas liberam as rampas. Vejo isso como uma falta de legislação que obrigue a respeitar os idosos, as pessoas com deficiência e pessoas com limitações (necessidades especiais). Essa dificuldade de locomoção ocorre em todo o bairro, mas especificamente na Rua Inácio Pereira da Rocha no trecho entre a Rua Simão Álvares e a Rua Mourato Coelho, onde temos guias rebaixadas e calçadas inclinadas para favorecer os automóveis, prejudicando a acessibilidade dos pedestres com limitações.”

Leitora reclama de dificuldade de locomoção em calçadas do bairro da Vila Madalena. Foto: Pixabay

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Pinheiros, informa que uma equipe vai nesta quinta-feira, 24, vistoriar a Rua Inácio Pereira da Rocha no trecho entre as Ruas Simão Álvares e Mourato Coelho, para checar as possíveis irregularidades. Se contatadas, os responsáveis pelas calçadas serão autuados para execução dos reparos nos termos da Lei 15.442/2011 e em seu decreto regulamentador 59.671/2020, para que adequem as calçadas de modo a proporcionar a circulação livre dos pedestres, em até 30 dias. Após o prazo concedido, a fiscalização retorna ao local para uma nova vistoria. Caso a irregularidade não tenha sido sanada, serão aplicadas multas no valor de R$ 579,84 por metro irregular e reaplicadas a cada 60 dias até a regularização.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.