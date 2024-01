INSS: leitor reclama de dificuldade para realizar agendamento presencial

Reclamação de Eliel Barros: “Eu preciso de atendimento presencial no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para resolver vários problemas e não consigo. Já liguei duas vezes para o telefone 135 e fui duas vezes à agência do INSS na Avenida Goiás em São Caetano do Sul e não fui atendido. A central 135 e a agência falam coisas diferentes. Estou com todos os documentos físicos impressos preparados no envelope para levar pessoalmente. É inaceitável que um órgão de importante função social negue atendimento presencial aos cidadãos, obrigando-os a fazer tudo pelo aplicativo ou site sendo que grande parte da população devido alta vulnerabilidade social e econômica não possuem os meios eletrônicos. Já que a Central 135 se recusou a agendar o atendimento que foi solicitado. Quero saber como fica minha situação.”

Resposta do INSS: “Em atenção à solicitação, informamos que não localizamos, nos sistemas do INSS, agendamento nem solicitação em nome de Eliel Barros. As solicitações ao INSS podem ser feitas pelo telefone 135 ou pelo portal Meu INSS (aplicativo para celular ou site), com a opção de agendar atendimento presencial numa unidade do INSS, como no caso de requerimento para pessoas sem acesso aos canais remotos; na impossibilidade de informação ou de conclusão da solicitação pelos canais remotos; ou quando a Central 135 não puder atender a solicitação e oriente o cidadão a comparecer no INSS.”