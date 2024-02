A.C.Camargo Cancer Center: muito mais que um hospital

Durante muito tempo, fosse por superstição ou medo, as pessoas se referiam ao câncer como “aquela doença”. Porém, mesmo não querendo, tornou-se preciso falar sobre oncologia. Afinal, quem não conhece alguém que tenha tido ou esteja com câncer? Com o envelhecimento da população, o número de casos tende a ser cada vez mais alto. Felizmente, o diagnóstico, o tratamento e o desfecho estão cada vez melhores e mais modernos. No A.C.Camargo Cancer Center, por exemplo, as taxas de sobrevida são iguais às dos melhores Cancer Centers do mundo.

Fundado em 23 de abril de 1953, o A.C.Camargo traça uma trajetória de protagonismo e inovação no tratamento oncológico no Brasil. Atendendo 100 mil pacientes por ano e com expertise para tratar todos os tipos de câncer, a instituição foi a primeira no País a implantar o modelo Cancer Center. “Um Cancer Center não é um hospital, é uma plataforma completa de atendimento a pacientes oncológicos, resolvendo todas as necessidades, incluindo prevenção, investigação de casos suspeitos, estadiamento, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos”, explica dr. Victor Piana, CEO do A.C.Camargo. “Tudo é feito no mesmo local, para qualquer complexidade e com profi ssionais especializados em cada tipo de tumor. Queremos que o paciente viva tanto quanto esperava viver antes do câncer e com a melhor qualidade de vida”, completa.

Um Cancer Center cuida de pessoas. E em alguns momentos pode precisar de hospital, apesar de essa necessidade ser cada vez menor. “Diferentemente de um hospital geral, em um Cancer Center o paciente tem tudo o que precisa em um só local. Temos inclusive um Pronto Socorro oncológico, onde ele entra e quem o atender já saberá seu histórico de saúde”, explica dr. Antonio Antonietto, diretor médico do A.C.Camargo, destacando a especialização do corpo clínico. “Entre cirurgiões e clínicos, temos mais de 700 médicos que só trabalham aqui e são superespecializados em tipos diferentes de tumores. Ao lado deles, temos também um time especializado de enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros.”

No A.C.Camargo, o paciente é acompanhado de perto por uma equipe multidisciplinar capacitada com excelência Foto: Sarah Daltri

Focado no cuidado integral do paciente, o A.C.Camargo dividiu seu atendimento em 12 centros de referência, que são núcleos que tratam a jornada completa, do diagnóstico à remissão. “Cada núcleo tem seu protocolo baseado em evidências e em pesquisas clínicas e translacionais feitas em nossa área de Ensino e Pesquisa”, conta dr. Antonietto. “Todos os nossos centros têm também uma rotina semanal, que chamamos de Tumor Board, em que médicos e profissionais da saúde discutem casos mais complexos para definição do melhor tratamento.”

Dados mostram aumento da sobrevida

Lançado em abril de 2023, o Observatório do Câncer do A.C.Camargo avaliou mais de 98 mil casos tratados na instituição nos últimos 20 anos. E os dados apresentados mostram que a instituição tem, cada vez mais, alcançado ótimos resultados.

Nos casos de câncer de pulmão, por exemplo, a taxa de sobrevida, ou seja, número de pessoas vivas em até 5 anos, saltou de 10,4% em 2000 para 51,1% em 2017. Para adenocarcinomas de rim, o número subiu de 52,6% em 2000 para 89,3% em 2017. Ajudaram nesses ganhos de sobrevida os diagnósticos mais precisos e precoces, os novos tratamentos menos tóxicos, como cirurgias robóticas, imunoterapia e radioterapias mais precisas, melhores cuidados na UTI, melhorias na farmácia clínica, na nutrição, na fi sioterapia e tantas outras especialidades.

Tais números têm levado o A.C.Camargo a receber méritos internacionais. Recentemente, a North America Outlook Magazine o destacou como a melhor instituição oncológica no Brasil, reconhecidamente atuante em pesquisa, colaboração em estudos globais e ensino de ponta na formação de profissionais. “Somos parte de uma rede de Cancer Centers internacionais com instituições de todos os continentes, liderada pelo Princess Margaret Hospital de Toronto, Canadá. Essa rede colabora para acelerar pesquisas e difundir boas práticas, ajuda na implementação de Cancer Centers pelo mundo e aproxima os brasileiros do que há de melhor na oncologia de qualidade e custo-efetiva”, fi naliza dr. Victor Piana.

O A.C.Camargo possui centros de referência para o tratamento de tumores: