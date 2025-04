‘Harmonização peniana’: o que se sabe sobre procedimento que viralizou, mas não tem aval do CFM

Com a popularização do procedimento, o conselho analisa as evidências científicas disponíveis para decidir se a prática pode ser regulamentada ou se deve ser considerada experimental.

De acordo com Miranda, os primeiros estudos mostram resultados promissores, mas ainda são poucos. E mesmo que o ácido hialurônico seja absorvido naturalmente pelo corpo — e por isso considerado de baixo risco —, ainda não se sabe exatamente quais são os efeitos no longo prazo. Ou seja, não dá para prever com segurança o que vai acontecer com o órgão desses pacientes daqui a 10 ou 15 anos. “Se a técnica for considerada experimental, a orientação é que os médicos recuem e parem de realizar o procedimento”, destaca o urologista da SBU.

Agora, se a prática for liberada, a regulamentação deve considerar vários pontos, na opinião dele. O primeiro deles é que o mercado cresceu mais rápido do que o conhecimento científico. Hoje, existem diversas técnicas e tipos de ácidos hialurônicos sendo usados. Cada profissional acaba adotando seu próprio jeito de aplicar: com agulha, com cânula, de frente para trás, de trás para frente, com uma ou várias punções, com ou sem anestesia... e na falta de uma padronização clara, fica difícil garantir segurança.