‘Parecia que as fibras do corpo iam estourar’: usuárias do chip da beleza sofrem com danos à saúde

ENVIADA ESPECIAL A BRASÍLIA* - Em 2022, a designer de interiores Karina Porto, de 52 anos, foi ao ginecologista para tratar uma infecção urinária. Ela conta que, após realizar exames para verificar os níveis hormonais, o médico indicou uma reposição hormonal para evitar possíveis sintomas da menopausa. No entanto, a proposta que lhe foi apresentada era diferente dos métodos de reposição convencionais. Além de prometer o controle dos sinais da menopausa, o tratamento viria acompanhado de uma série de benefícios adicionais: uma pele mais saudável, mais disposição e maior facilidade para ganho de massa magra. Tudo isso viria em um implante de 1,5 cm contendo anabolizantes como gestrinona, testosterona, estradiol e metformina, um antidiabético de uso oral.

Conhecido como “chip da beleza”, o implante consiste em um bastonete de silicone do tamanho de um palito de fósforo, que é inserido sob a pele — geralmente nos glúteos ou no abdômen — para liberar, de forma contínua, medicamentos e hormônios com ação anabolizante. A promessa é atrativa: emagrecimento, ganho de massa muscular, aumento da disposição física e da libido, além de alívio dos sintomas da menopausa, sendo frequentemente apresentado como uma fórmula “antienvelhecimento”. No entanto, o produto não possui bula, não é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, segundo especialistas, oferece riscos à saúde, sendo prescrito de maneira indiscriminada por alguns médicos com motivações “altamente comerciais”.

Karina Porto mostra foto do chip da beleza; implante afetou sua saúde e gerou um quadro hemorrágico que a levou à UTI Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE “Como o médico era uma pessoa próxima e eu não entendia muito sobre o que ele estava me prescrevendo, eu confiei”, disse Karina. “Ele me disse que, com a menopausa, minha pele ficaria flácida e craquelada, que eu perderia a libido... Tudo isso me deixou preocupada. Como os métodos tradicionais de reposição foram chamados por ele de ‘ultrapassados’, acreditei que colocar o implante seria o melhor.” Segundo a designer, os efeitos colaterais não demoraram a aparecer. Os primeiros sinais da “falsa promessa” foram o surgimento de acne severa, engrossamento do pescoço e da voz e o aparecimento de pelos no corpo. Um mês e meio depois, a situação se agravou. “Comecei a sentir cólicas renais intensas e, ao chegar ao hospital, descobri que estava sofrendo um infarto renal devido a uma trombose, resultado do uso excessivo e inadequado de anabolizantes”, conta Karina, que explica ter um rim vicariante – quando um único rim se expande para compensar a ausência do outro –, condição que nunca havia causado problemas.

Ela afirma que o ginecologista, que possui mais de 500 mil seguidores no Instagram e divulga ativamente o “chip da beleza”, sabia de sua condição, mas ignorou possíveis complicações. Além disso, Karina destaca que, antes do procedimento, o único exame solicitado foi o hormonal, sem qualquer avaliação mais aprofundada.

Além do infarto renal, a designer enfrentou alterações ginecológicas, como irregularidade menstrual e um quadro hemorrágico que a levou à Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu não tinha nenhum problema de saúde, mas agora preciso restringir minha alimentação por causa do rim. Toda vez que viajo, preciso aplicar anticoagulantes porque fiquei predisposta à trombose. Além disso, comecei terapia devido a uma síndrome do pânico. Tenho muito medo de acabar no hospital de repente”, desabafou.

De acordo com a endocrinologista Adriana Moretti, uma das médicas que têm acompanhado Karina, o caso chamou atenção não só pelos anabolizantes prescritos, mas também pelo antidiabético, já que a paciente não é diabética. Ela explica que, por não existirem estudos sobre a administração dessas substâncias por meio de implantes, não é possível saber como ocorre a absorção e por quanto tempo elas permanecem no corpo.

“Como se trata de um dispositivo que vai liberando as substâncias, não é possível saber se há um padrão de liberação. Pode ser que em um dia ele libere uma pequena quantidade e no outro uma grande quantia. Isso é muito arriscado para o corpo. Também não temos qualquer pesquisa que ateste a segurança da mistura dos componentes’”, disse a médica.

Caso semelhante é o de Milena (nome fictício), de 47 anos. Ela conta que, em 2023, ano em que colocou o implante, já apresentava sintomas da menopausa. Os exames apontavam, inclusive, que ela estava vivenciando uma “tempestade de estrogênio”, necessitando de reposição hormonal. A sugestão de utilizar o “chip”, porém, partiu de sua oftalmologista, que a acompanhava há anos. O discurso era o mesmo: minimizar os efeitos da menopausa, com possíveis benefícios como uma pele melhor, mais disposição e maior facilidade para ganho de massa magra.

“O discurso é muito atraente. Você acaba acreditando que está fazendo o melhor para sua saúde, optando pelo que há de mais moderno. E isso não se sustenta apenas na conversa. Quando você chega às clínicas onde acontecem os implantes, eles oferecem um ‘shake’ de proteína, por exemplo. Todo um cenário sofisticado que te leva a crer que aquilo faz parte de um projeto de vida mais saudável, dentro daquele famoso ‘lifestyle’”, compartilhou Milena à reportagem.

Assim como Karina, ela também vivenciou impactos na saúde após colocar o implante, que, além de anabolizantes como testosterona e gestrinona, continha um hormônio chamado ocitocina, geralmente utilizado para induzir o trabalho de parto e vendido ilegalmente como estimulante da felicidade e do amor. A mistura dos componentes, de acordo com o hepatologista Raymundo Paraná, médico responsável por acompanhar o caso de Milena, resultou em um quadro de hepatite medicamentosa grave, além de inflamação muscular e aumento rápido e intenso do colesterol ‘ruim’ (LDL).

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “No início, me culpei muito porque coloquei o chip em novembro e, um pouco antes, fiz exames que mostravam tudo normal, nada fora do lugar. Em dezembro, já estava na emergência pela primeira vez. Sentia muitas dores musculares, cãibras até nas costas, e não conseguia vestir uma blusa. Parecia que meu corpo tinha enrijecido, como se fosse travar e as fibras fossem estourar”, relatou Milena. Reposição hormonal x chip da beleza Segundo Paraná, o “chip da beleza” é uma moda à brasileira, não havendo qualquer evidência de utilização em outros lugares do mundo. Para ele, isso demonstra o risco associado ao seu uso. Ele ressalta ainda que os métodos tradicionais de reposição hormonal, tratamento médico formal destinado a corrigir deficiências hormonais em mulheres, possuem embasamento científico e são feitos com base em dois hormônios: progesterona e estrogênio, aprovados pela Anvisa apenas na forma de comprimidos orais e vaginais, gel e adesivos. “Não há diretriz de nenhuma sociedade médica que defenda o uso de outros tipos de hormônios para reposição hormonal, especialmente via implante. Mesmo por questões estéticas, o uso de testosterona, gestrinona e afins é um equívoco absurdo que fere a fisiologia humana’”, opinou o médico. Ele lembra que o uso de esteroides androgênicos e anabolizantes para fins estéticos, assim como o “chip da beleza”, foram proibidos pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Efeitos adversos incluem AVC e hipertensão

Casos como os de Karina e Milena impulsionaram sociedades médicas a lançar a plataforma “VIGICOM - Hormônios”. Encabeçada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), pela Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO) e pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), a iniciativa tem como objetivo compilar dados sobre os efeitos adversos do uso indiscriminado de hormônios, além de pressionar as agências reguladoras pela regulamentação do “chip da beleza”.

A plataforma permite que médicos registrem complicações observadas em seus consultórios. Em apenas dois meses, mais de 200 casos de efeitos colaterais relacionados ao uso inadequado de hormônios foram reportados, quase 50% associados ao “chip”. As principais complicações incluem os problemas cardiovasculares como acidente vascular cerebral (AVC), hipertensão e arritmia. Além disso, foram registrados casos de dislipidemia — aumento de colesterol e triglicerídeos —, internações em UTI e até óbitos.

O levantamento também incluiu farmácias de manipulação que produzem os dispositivos, que são vendidos posteriormente por médicos a seus pacientes por preços que variam entre R$ 4 mil e R$ 10 mil. Algumas dessas farmácias disponibilizam formulários para que indivíduos se voluntariem como cobaias em treinamentos para a colocação dos “chips”.

Karina Porto acreditou nos benefícios do 'chip da beleza' e hoje conscientiza pacientes sobre os efeitos colaterais do dispositivo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Regulamentação

O endocrinologista Clayton Macedo, presidente do Departamento de Endocrinologia e Metabologia da SBEM, ressalta que a intenção não é proibir as substâncias, já que existem situações em que seu uso é legítimo. A testosterona, por exemplo, é indicada para tratar homens com deficiência comprovada desse hormônio, para transexuais masculinos e para o transtorno do desejo sexual hipoativo. “Estamos pedindo o óbvio: que aquilo que não tem regulamentação seja proibido. Os dados mostram que os riscos são enormes e os benefícios, questionáveis. E as pessoas estão pagando caro, tanto com a saúde quanto com o dinheiro”, afirmou Macedo.

Do ponto de vista da regulamentação, o ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, afirma que há brechas, já que, desde que exista prescrição médica, não há nada que impeça farmácias de realizarem a manipulação. Contudo, do ponto de vista científico, os problemas existem. “Os médicos utilizam da sua autoridade para prescrever, mas do ponto de vista científico, eles não deveriam. Há uma prática equivocada, tanto deles quanto das farmácias que manipulam, em aceitar formulações que não têm racionalidade e aprovação”, declarou.

Quanto à produção dos implantes pelas farmácias, Barbano expressa preocupação com a fabricação em grande escala. Imagens publicadas nas redes sociais dessas empresas mostram potes repletos de frascos com substâncias utilizadas nos “chips”, sugerindo que há casos em que as farmácias operam como indústrias, fornecendo produtos pré-prontos. “Isso viola um princípio fundamental: farmácias de manipulação devem preparar os produtos de forma individualizada, para atender um paciente específico. Além disso, o uso de ‘cobaias’ não é só tecnicamente condenável, como eticamente também.”

Segundo Macedo, que é coordenador da plataforma VIGICOM - Hormônios, o primeiro contato das sociedades médicas com a Anvisa sobre o tema ocorreu em dezembro do ano passado. Ele afirma que a agência se comprometeu a dar celeridade ao processo, mas os retornos até o momento têm sido vagos e protocolares. Como alternativa, as sociedades médicas estão se organizando para ingressar com uma ação civil pública, na qual solicitarão a suspensão cautelar dos implantes.

Questionada pelo Estadão, a Anvisa afirmou que vem realizando reuniões com associações médicas sobre o tema e que “trata-se de questão relevante e que está em análise pelas áreas técnicas da Agência”. O órgão também destacou que, desde que os implantes passaram a ser utilizados no Brasil, nenhum pedido de autorização para realização de ensaio clínico foi solicitado.

O Ministério da Saúde, por sua vez, destacou que a Anvisa, “que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população, esclarece que os implantes hormonais, com exceção do etonogestrel (Implanon), aprovado como anticoncepcional, não são autorizados”.

