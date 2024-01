Veja como diminuir as alergias em casa e criar um ambiente mais saudável para toda a família

As reações alérgicas, provocadas após a liberação de grande quantidade de imunoglobulina E no sangue, geralmente se manifestam na pele, no sistema respiratório e digestivo ou na região dos olhos, após contato, ingestão ou inalação de alguma substância. Embora possam ocorrer sem aviso prévio e de forma grave, exigindo intervenção médica, são, muitas vezes, controláveis. Limpeza e organização, por exemplo, combatem alguns gatilhos da rinite e asma.

Dentro de casa, ácaros, que se alimentam de fungos, são os inimigos mais comuns das pessoas alérgicas. “Por isso, devemos manter o ambiente o mais ventilado e ensolarado possível”, diz a professora Maria Cândida Rizzo, especialista em Imunologia e Alergia e membro do Departamento Científico de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai).

Divulgação / Bradesco Vida e Previdência Foto: Getty Images

“Colchões são verdadeiras ‘piscinas’ de ácaros, assim como estofados e tapetes, onde as pessoas permanecem grande parte do dia”, afirma. Para evitar problemas com eles, Maria Cândida recomenda a utilização de capas à prova de ácaros, que podem ser lavadas mensalmente.

Aspiração e higienização regulares da casa também são bons aliados, inclusive em relação à outra causa muito comum de alergias: a presença de pets. Lacrimejamento, coceira no nariz e nos olhos, congestão nasal ou até falta de ar são alguns dos sintomas que podem ser desencadeados por pelo, pele ou proteínas presentes na saliva e na urina de animais domésticos.

Lembre-se de que as medidas para evitar alergias podem variar de pessoa para pessoa. Seja qual for o caso, é importante que a suspeita seja confirmada com a realização de exames que mostrem a origem da sensibilidade. Um alergologista é o profissional capaz de identificar o agente causador dessas reações no organismo e indicar o melhor tratamento.

Dicas para ‘neutralizar’ o ambiente: