Uma rara sequência de chuvas deixou lagoas azuis de água entre as palmeiras e as dunas de areia do Deserto do Saara, nutrindo algumas de suas regiões mais atingidas pela seca. O volume de água é superior ao que vinha sendo registrado em décadas.

Vista dos lagos formados entre as dunas na cidade de Merzouga, no Marrocos Foto: Associated Press

O deserto no sudeste do Marrocos está entre os lugares mais áridos do mundo e raramente é atingido por chuvas no final do verão.

O governo marroquino disse que dois dias de precipitação em setembro ultrapassaram as médias anuais em várias áreas que recebem uma média de menos de 250 milímetros anualmente, incluindo Tata, uma das regiões mais afetadas. Em Tagounite, uma vila a cerca de 450 km (280 milhas) ao sul da capital Rabat, mais de 100 mm foram registrados em um período de 24 horas.

Sudeste do Marrocos foi uma das regiões mais afetadas pela tempestade Foto: Associated Press

Essas chuvas, que os meteorologistas estão chamando de uma tempestade extratropical, podem de fato mudar o curso do clima da região nos próximos meses e anos, já que o ar retém mais umidade, causando mais evaporação e atraindo mais tempestades, disse Youabeb.

Umidade trazida pela tempestade pode influenciar clima na região durante anos Foto: Associated Press

Seis anos consecutivos de seca têm apresentado desafios para grande parte do Marrocos, forçando agricultores a deixarem cidades e vilarejos e racionarem o consumo de água.

A abundância de chuvas provavelmente ajudará a reabastecer os grandes aquíferos subterrâneos que se encontram sob o deserto e dos quais dependem para fornecer água às comunidades do deserto. Os reservatórios represados da região relataram recargas em taxas recordes ao longo de setembro. No entanto, não está claro até que ponto as chuvas de setembro irão aliviar a seca.

No entanto, a água jorrando pelas areias e os oásis deixaram mais de 20 mortos no Marrocos e na Argélia e danificaram as colheitas dos agricultores, forçando o governo a alocar fundos de ajuda de emergência, incluindo em algumas áreas afetadas pelo terremoto do ano passado.

Satélites da agência Especial Americana, a Nasa, mostraram água correndo para preencher o Lago Iriqui, um famoso leito de lago entre Zagora e Tata que estava seco havia cinco décadas. / ASSOCIATED PRESS

