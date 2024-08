Deserto do Saara terá uma tempestade rara: o que está acontecendo?

O Deserto do Saara - um dos lugares mais secos do planeta, onde a chuva praticamente não existe nesta época do ano - está prestes a vivenciar uma tempestade excepcionalmente rara.

Modelos de computador mostram o potencial para quantidades recordes de chuvas no deserto habitualmente ressecado, que tem uma média de apenas 7,62 centímetros de precipitação ao longo de todo o ano.

Temporais no deserto africano são extremamente raros Foto: Gaper/Adobe Stock

Temporais no deserto africano são extremamente raros Foto: Gaper/Adobe Stock

Algumas partes do Saara verão cinco vezes a sua chuva média de agosto e setembro, com algumas áreas preparadas para receber água do céu pela primeira vez nos registros de agosto ou setembro. O episódio raro pode trazer bolsões de inundação a partes do Chade, Líbia, Níger e Argélia. Metade do Saara recebe menos de 2,54 centímetros de chuva anualmente, e as dunas de areia são péssimas absorvedoras de escoamento excessivo.

Sob condições normais, um sistema de alta pressão semi-estagnado traz ar descendente para o Saara, que se aquece e seca. O afundamento também esmaga quaisquer bolsões de ar ascendentes, que são necessários para gerar nuvens e tempestades. É por isso que o deserto é tão quente e seco - normalmente.

Mas, nas próximas duas semanas, uma faixa de baixa pressão - conhecida como Zona de Convergência Intertropical - vai vagar incomumente para o norte, trazendo tempestades atípicas para regiões normalmente fora dos limites para tempestades pesadas.

O episódio bizarro também tem conexões com o motivo pelo qual o Oceano Atlântico recentemente observou uma falta intrigante de atividade de furacões.

Onde vai chover? E quanto?

A previsão é de pancadas dispersas e trovoadas sobre Mali, Níger e Chade.

Enquanto as partes sul desses países muitas vezes veem chuvas intensas, e têm média de 76 a 127 centímetros de chuva por ano, as partes norte não. O norte do Chade tem uma média de 5 a 15 centímetros de precipitação anualmente, e o modelo americano GFS sugere que essa quantidade de chuva pode cair nos próximos 10 dias.

Até 2,54 ou 5,08 centímetros são possíveis na Mauritânia e no sul da Argélia também. Até a Líbia pode registrar algumas chuvas.

O que está causando isso?

A África é um continente com uma enorme variedade de climas - e zonas que recebem grandes quantidades de chuva e muito pouca estão separadas por pequenas distâncias. Em apenas 483 quilômetros, florestas exuberantes nutridas por chuvas abundantes dão lugar a dunas de areia dessecadas ao norte.

Onde as chuvas se concentram depende da posição da ZCIT, ou Zona de Convergência Intertropical - uma faixa de trovoadas e baixa pressão que se desloca de leste a oeste pela África central onde os ventos alísios dos hemisférios norte e sul se encontram. À medida que as massas de ar colidem, o ar é forçado para cima, gerando nuvens cúmulus e trovoadas. (Alguns desses complexos de trovoadas se tornam ondas leste-africanas, ou as sementinhas dos furacões que às vezes se desenvolvem em ciclones sobre o Atlântico.) A ZCIT oscila para o norte e sul ao longo do ano, seguindo os raios mais diretos do Sol. Durante o inverno, ela passeia ao sul do Equador.

No final de agosto ou início de setembro, a ZCIT atinge a posição mais ao norte de sua variação anual. Em média, isso a leva a cerca de 17,8º de latitude Norte.

Atualmente, no entanto, está em torno de 20º de latitude Norte. Isso é cerca de 244 quilômetros mais ao norte do que a média e por que lugares que quase nunca veem chuva estão prestes a ficar encharcados.

O ar sobre o Norte da África agora contém três a quatro vezes mais umidade do que o normal.

Então, por que a ZCIT está tão ao norte? Isso pode estar ligado a uma circulação atmosférica de larga escala chamada Oscilação de Madden-Julian. Dito isso, não está totalmente claro.

Como isso se conecta à temporada de furacões?

As mesmas pancadas e trovoadas que encharcam um cinturão da África central são o que geram os precursores de muitos furacões no Atlântico. A “Região Principal de Desenvolvimento” do Atlântico, uma zona entre a África e o Caribe dentro da qual os furacões de longa trajetória se formam, é alimentada por áreas de trovoadas associadas à ZCIT.

Essas áreas, conhecidas como ondas tropicais, podem se desenvolver em furacões sob condições ideais. Mas, se as ondas tropicais se desfazem, então não há nada para gerar um furacão, mesmo que outras condições ambientais o favoreçam.

É isso que tem acontecido ultimamente. Com a ZCIT tão ao norte, ondas tropicais têm saído da África mais perto de Marrocos e Saara Ocidental do que Senegal e Gâmbia. Essas ondas tropicais têm absorvido ar mais frio e arenoso e passando por águas apenas mornas. É por isso que as ondas têm se desfeito. É por isso que não tem havido furacões de longa trajetória no Atlântico ultimamente.

Esse padrão pode continuar por mais uma semana ou assim. O deserto enfrentará enxurradas localizadas à medida que as chuvas vagam muito mais ao norte do que o normal. /THE WASHINGTON POST

