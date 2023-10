Orfeu lança programa de reciclagem com coleta das cápsulas nas casas dos consumidores

Orfeu, uma referência na produção de Cafés Especiais no Brasil há quase duas décadas, reforça o seu compromisso com a sustentabilidade por meio do lançamento do programa Orfeu Recicla, que conta com a vantagem de oferecer aos consumidores a conveniência da coleta das cápsulas em suas próprias residências.

A iniciativa, assim, não apenas busca incentivar o descarte adequado de sua linha de cápsulas compatíveis com a máquina Nespresso®, agora em alumínio 100% reciclável, mas também facilita a participação do consumidor. Com o programa, Orfeu torna o processo de descarte das cápsulas de alumínio sustentável, fácil e acessível, praticamente sem exigir esforços do consumidor.

Iniciativa reforça compromisso da empresa com o meio ambiente e a sustentabilidade, trazendo comodidade ao público Foto: Divulgação/Café Orfeu

Os clientes são incentivados a coletar suas cápsulas de alumínio Orfeu usadas em uma sacola. Após acumular 70 unidades de cápsulas, podem entrar em contato com Orfeu pelo WhatsApp ((11) 5184-3564) para agendar a coleta em domicílio via Correios. E sem a necessidade de o consumidor se deslocar para entregar as cápsulas, o engajamento para contribuir com a reciclagem é facilitado.

Após essa etapa, as cápsulas são encaminhadas para um centro de reciclagem. O programa torna o processo descomplicado, garantindo que o descarte seja uma experiência sustentável e conveniente para os consumidores. Além disso, contribui para a preservação do meio ambiente e está alinhado com a crescente demanda por práticas ecologicamente amigáveis na indústria de alimentos e bebidas.

Dessa forma, o Orfeu Recicla estende o compromisso da marca de proporcionar cafés de qualidade superior aos brasileiros, enfatizando sua busca pela excelência em todas as etapas, desde o cultivo até o momento em que o café é apreciado na xícara.

O alumínio é um material altamente reciclável, podendo ser reprocessado praticamente infinitas vezes e possui uma sólida cadeia de reciclagem no Brasil.

Além do mais, o material garante uma experiência eficiente na extração do café, preservando suas características sensoriais.

Logo, além de levar excelência às xícaras, a marca reforça seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. Com o programa Orfeu Recicla, a empresa assegura que o ciclo de vida das cápsulas de alumínio Orfeu seja ambientalmente responsável, contribuindo para um mundo melhor e oferecendo a comodidade de uma coleta eficiente aos consumidores.

