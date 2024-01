Neste mês, Thomas Troisgros esquia e realiza jantares em Aspen

Cinco estrelas com acesso direto às pistas de esqui de Aspen, nos Estados Unidos, The Little Nell é grandinho, mas parece um hotel boutique. Ali, cada um dos 92 quartos tem design único e cada um dos hóspedes pode contar com as 20 mil garrafas de vinho bem-cuidadas pela equipe de sommeliers. Sobretudo nas experiências no Element 47, principal restaurante do hotel.

PUBLICIDADE Aproveitando o combo neve, adega premiada e culinária de alto nível, Chris Dunaway e Matthew Zubrod (diretores de vinhos e gastronomia respectivamente) convidaram chefs para uma série de jantares especiais na alta temporada de 2024. O primeiro deles é Thomas Troisgros. O carioca aprendeu de pequetitico a esquiar com o pai, Claude Troisgros: “A gente sempre ia para a França nas férias de Natal e me levavam esquiar em Les Carroz d’Arâches. Senão, em Mürren, na Suíça”.

Salão do Element 47, restaurante do cinco estrelas The Little Nell, em Aspen Foto: The Little Nell

Esquiador desde então, Thomas tem trocado as descidas europeias pelas do Colorado: “É a sétima vez que vou a Aspen e a terceira que cozinharei no Element 47″, admite. Seus três jantares se darão entre os dias 24 e 26 de janeiro.

Neles, servirá comfort food, como a que tem lotado diariamente seu no Toto, em Ipanema: “É a cozinha que eu gosto, as coisas que tenho vontade de comer”. Na prática, serão seis receitas: o bun de camarão com maionese de katsuobushi, as asinhas de frango com gastrique de laranja, a lasanha de abobrinha, o pargo com meunière de tangerina, o frango assado ao molho Pierre Troisgros e o cheesecake basco.

O frango assado ao molho Pierre Troisgros viaja do Toto, em Ipanema, para o Element 47, em Aspen Foto: Gabriel Mendes

O valor do menu completo é de US$ 145. Com mais US$ 100, o comensal pode harmonizar a refeição com escolhas do que foi considerada a “Melhor Carta de Vinhos de Hotel do Mundo” em 2023.

Seguindo Thomas, em fevereiro, o convidado é o chef sueco Hakan Thörnström, conhecido por servir a família real da Suécia e por reality shows. Em março é a vez de Cédric Vongerichten, filho tailandês do grande Jean-Georges Vongerichten e responsável por um dos únicos restaurantes indonésios estrelados pelo Guia Michelin.

The Little Nell

675 E Durant Ave, Aspen, CO 81611, Estados Unidos. Tel.: +1 970 920 4600