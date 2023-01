Contrariando as previsões de boa parte da indústria turística do começo da pandemia, o setor de cruzeiros voltou com tudo - e não para de crescer, principalmente no nicho de luxo e ultra luxo. Novos navios vêm sendo inaugurados desde 2021, grandes redes hoteleiras também resolveram tomar uma fatia desse crescente mercado e os estaleiros andam mais movimentados do que nunca. Este ano já está sendo celebrado com recordes, incluindo a chegada de diversos novos cruzeiros de luxo e ultra luxo em 2023.

Diferentes super iates e navios de pequeno e médio porte estão ganhando os mares pela primeira vez neste ano, provando que este nicho do turismo de luxo está com tudo. O ano terá inclusive lançamento de nova armadora de cruzeiros de luxo, a Explora Journeys. E, o mais importante, conquistando uma parcela significativa de novos hóspedes, incluindo muitos viajantes que sempre viram a indústria de cruzeiros com maus olhos, assustados com navios gigantes para milhares de hóspedes.

Após a inauguração do luxuoso SilverEndeavour, a Silversea trará aos mares o revolucionário Silver Nova.

Novos cruzeiros de luxo e ultra luxo em 2023

Segundo o Luxury Market Report 2022, o mercado dos cruzeiros de luxo chegará a pelo menos 89 embarcações até 2027 (para efeito de comparação, eram 51 em 2019) e mais de 1,3 milhões de passageiros. Sem imensos parques aquáticos, piscinas lotadas ou restaurantes buffet com grandes filas, os cruzeiros de luxo e ultra luxo têm embarcações de pequeno e médio porte, poucos passageiros, alta gastronomia, serviço impecável e muito espaço e conforto.

São mais de vinte novos cruzeiros de luxo e ultra luxo em 2023, com embarcações construídas ao custo de mais de US$500 milhões cada (o "orderbook" da indústria de cruzeiros para este ano ultrapassa os US$10 bilhões no total).Confira aqui os mais esperados lançamentos do setor para o ano que começa.

Silver Nova

A sempre impecável Silversea, que opera alguns dos mais luxuosos itinerários do mundo com tudo incluído (refeições, bebidas, serviço de quarto 24h, minibar, mordomo, wifi, passeios em terra e até caviar e champagne a qualquer hora) acaba de inaugurar o Silver Endeavour, considerado atualmente o navio mais luxuoso do mundo. E em 2023 trará aos mares o esperado Silver Nova, que inaugurará uma nova classe de embarcações na armadora, com design totalmente inovador e uma seleção impressionante de opções de alta gastronomia a bordo. Mais importante ainda: o Silver Nova será também um dos navios mais sustentáveis do mercado.

Scenic Eclipse II

O Scenic Eclipse, mega iate de expedição desenvolvido pela Scenic Luxury Cruises & Tours especialmente para luxuosos roteiros tudo incluído pelo Ártico e pela Antártica, com direito a minissubmarino, dois helicópteros a bordo e todas as cabines com varanda, deu tão certo que ganha agora em 2023 sua primeira embarcação irmã, o Scenic Eclipse II.A versão melhorada do super iate terá novidades no Senses Spa, piscina maior, nova área externa no Deck 10 e seu submarino terá capacidade para oito passageiros, contra seis no Eclipse I. A viagem inaugural está prevista para abril próximo, partindo de Lisboa.

Regent Seven Seas Grandeur

A Regent Seven Seas, uma das mais luxuosas armadoras de cruzeiros all inclusive (incluindo passeios ilimitados em terra e até os serviços completos de lavanderia), traz em 2023 uma das mais esperadas inaugurações do setor.Sua elegante frota explora mais de 450 destinos diferentes e ganha em 2023 seu sexto navio: o Regent Seven Seas Grandeur, com 15 categorias de suítes e novo design. Dentre seus itinerários, uma espetacular travessia entre Barcelona e Nova York já está entre os mais vendidos da companhia.

O Regent Seven Seas Grandeur é um dos lançamentos mais esperados do ano.

Seabourn Pursuit

O Seabourn Pursuit é o segundo navio de expedição da luxuosa armadora Seabourn e deve ser inaugurado ainda em 2023 - com direito a superlativos como dois submarinos próprios, 24 zodiacs, diversos caiaques e 26 membros/guias no expedition team. Além da Antártica, seus roteiros chegarão à Groenlândia, Islândia, Noruega e algumas das mais remotas áreas do Ártico. Todas as cabines do Seabourn Pursuit são suítes com varanda, quarto e living separados, walk-in closet e banheiros completos com banheira e chuveiro.

SH Diana

Com seu inconfundível design nórdico e minimalista, a Swan Hellenic Cruises, que lançou em 2021 e 2022 seus navios de expedição SH Minerva e SH Vega, aposta na inauguração de seu terceiro navio em 2023. O novo SH Diana, ao contrário dos dois anteriores, que sempre focaram mais nos itinerários pelos pólos, será lançado com foco em cruzeiros de alto padrão pelo Mediterrâneo, Mar Vermelho e África Oriental. O maior navio da frota da Swan Hellenic terá capacidade para 192 passageiros.

Coquelicot

A luxuosa marca de hospitalidade Belmond, com diversos hotéis e trens de luxo em operação em diferentes destinos, inaugura no primeiro semestre de 2023 sua nova embarcação de luxo, o Coquelicot, A Belmond Boat. Celebrado pelo mercado de luxo, o novo barco aposta nos cruzeiros fluviais e não nos cruzeiros marítimos e com uma proposta extremamente diferente e exclusiva: possui apenas três suítes que devem ser reservadas simultaneamente para roteiros na região francesa de Champagne.

