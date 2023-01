Scenic Eclipse: um iate de luxo desenhado para os pólos

No final de outubro, tive o prazer de navegar pela primeira vez no Scenic Eclipse, o super iate que se define como "o único iate de descobertas 6 estrelas do mundo". Amo navegar desde sempre - especialmente em embarcações de pequeno porte, é claro, e com ótimo serviço e gastronomia caprichada. Por isso mesmo, desde seu lançamento oficial em 2019, o Scenic Eclipse estava na minha lista de desejos.

Parte da frota da Scenic Luxury Cruises and Tours, o Scenic Eclipse é um super iate para até 228 passageiros que faz roteiros por diferentes regiões do planeta. Embarquei em um itinerário de nove dias e hoje conto aqui como foi essa (spoiler: deliciosa!) experiência em alto mar.

Um iate de luxo desenhado para os pólos

O Scenic Eclipse é um iate especialmente projetado para fazer cruzeiros de expedição de luxo. Foi desenhado para navegar sobretudo pelos polos norte e sul, seus itinerários-vedete nas temporadas de verão dos dois hemisférios. Mas, além das navegações árticas e antárticas, na "entressafra"das temporadas polares, o Eclipse navega também por outros mares.

O itinerário que eu fiz era mais o que chamamos no mercado turístico de "cruzeiro de reposicionamento", já que faz parte das viagens do Eclipse porque o iate precisa mesmo, após a temporada do Ártico no verão do hemisfério norte, se deslocar pela América do Sul até chegar à Antártica.

Por isso mesmo, minha viagem foi mais peculiar: foram nove dias entre Lima, no Peru, e Valparaíso, no Chile, com o iate parando pela primeira vez nas escalas programadas ao longo do caminho e sem o grande foco de aventura tão peculiar à embarcação (possuem uma bela frota própria de zodiacs, caiaques e paddle boards). Esse itinerário está programado para se repetir em 2023.

Sua capacidade é para um máximo de 228 passageiros(200 nas regiões polares), com uma relação entre staff e hóspedes que é quase de 1×1. Na minha viagem, éramos inacreditavelmente menos de cinquenta passageiros a bordo (!), criando a maior proporção staff X passageiros que já vi!

O Scenic Eclipse opera sempre em sistema "super all inclusive", incluindo no valor da viagem todas as refeições em qualquer restaurante da embarcação (são até 10 experiências gastronômicas diferentes em cada viagem), open bar (inclusive dos 135 rótulos diferentes de uísque disponíveis no bar!),minibar personalizado, room service 24h, mordomo dedicado, gorjetas a bordo e em terra, passeios em todas as escalas, transfers, wifi a bordo e até noites de hotel pré e pós cruzeiro em vários dos roteiros (a minha viagem, além dos nove dias a bordo, incluía ainda uma noite de hotel em Lima e uma noite de hotel em Santiago). Dependendo do itinerário, incluem também os voos domésticos até os portos de partida e chegada do cruzeiro.

Conforto, boa mesa e descobertas como linhas mestras

Com design minimalista e atmosfera absolutamente informal durante toda a viagem, em todos os ambientes (tem inclusive a ponte de comando permanentemente aberta para visitas a qualquer hora do dia ou da noite), o Scenic Eclipse realmente não tem ainda similar no mercado - e ainda tem o maior percentual de tripulantes brasileiros que já vi num cruzeiro de luxo.

Todas as acomodações têm quarto, living, banheiro satisfatório, varanda mobiliada privativa, serviço de mordomo, amenidades ESPA e secadores Dyson. Além do minibar com cervejas, águas e refrigerantes, é possível solicitar sem custos extras vinhos, champagne e destilados para serem consumidos na sua cabine. Aliás, tudo isso está disponível para os hóspedes, incluído no valor da viagem, 24h por dia através do serviço de quarto.

As camas são realmente excepcionais: customizadas especialmente para o Eclipse, são extremamente confortáveis e possuem controles individuais para cada passageiro poder mover (subir e abaixar, por exemplo) cabeceira e pé da cama como bem entender. E há um amplo menu de travesseiros para você decidir qual combina mais com seu sono.

A gastronomia merece destaque: são até 10 experiências gastronômicas possíveis ao longo do cruzeiro, todas incluídas, inspiradas em diferentes cozinhas internacionais. No café da manhã e no almoço as opções são bastante limitadas (recomendo fazer o desjejum sempre na cabine, com tudo servido caprichosamente pelo mordomo), mas no jantar há desde sushi bar até a impecável e surpreendente Chef's Table. Para cafés e sobremesas a qualquer hora, o Azurra Café é impecável. E o bar do Scenic Lounge, com seu inacreditável menu de uísques e outros destilados, é mesmo imperdível.

Há lavanderia self-service a bordo à disposição de todos e as maiores suítes têm serviço completo de lavanderia gratuito (além de belas banheiras e muito mais espaço, inclusive nos armários).

A estrutura de lazer conta com uma pequena piscina (que infelizmente esteve interditada durante toda a minha viagem), duas jacuzzis ao ar livre e um belo spa de 550m2 (massagens e tratamentos cobrados à parte). O teatro recebe palestras diárias e eventual entretenimento noturno e é o mais confortável que já vi em navios: os assentos são todos grandes poltronas de couro muito confortáveis e giratórias, e algumas delas contam com ajustes individuais de encosto e apoio para os pés.

Outro grande destaque é que o Eclipse tem ainda seu próprio mini submarino e dois belos helicópteros a bordo para sobrevoos panorâmicos (cujos passeios, que não estão disponíveis em todos os itinerários, têm custos extras).

Novidade a caminho

Para anotar: essa bela embarcação ganhará uma irmã gêmea agora em 2023: o Eclipse II, que virá com design mais caprichado e features extras. Juntos, os dois mega iates da Scenic chegarão a destinos de 50 países diferentes.

